Miguel Nunes perto do pódio no Rali da Madeira: “ver se conseguimos melhorar”

Miguel Nunes, ao volante do seu Skoda Fabia RS Rally2, demonstrou uma aproximação notável ao ritmo dos pilotos da frente, estando agora a apenas 2,6 segundos de alcançar uma posição no pódio. Logo atrás, Kris Meeke, com o seu Toyota GR Yaris Rally2, manteve-se no terceiro lugar durante grande parte do dia, mas um furo perto do final fê-lo cair do top 5. Contudo, conseguiu recuperar uma posição numa secção cronometrada, ascendendo ao quarto lugar, e tem Armindo Araújo, o piloto que o segue de perto na classificação do campeonato português da modalidade, a 1,4 segundos de distância.

“Foi um dia difícil. A primeira classificativa, especialmente as condições estavam um pouco diferentes daquilo que nós estávamos à espera e aí perdemos muito tempo. Depois fomos tentando ajustar o setup do carro para as outras classificativas e na parte da tarde conseguimos melhorar um bocadinho.

Mas ainda não acho que estamos num bom ritmo. Realmente aproximar-nos do Simón Campedelli que tem sempre um ritmo muito forte, mas ainda nos falta um bocadinho.

Vamos ver se conseguimos melhorar um pouco mais e ver até onde é que podemos ir. Acredito que não. E o lado sul da ilha normalmente é mais estável nesse aspeto. Encumeada que por vezes nos prega algumas partidas, mas penso que amanhã nesse aspeto será mais estável. E portanto, vamos tentar encontrar uma boa solução para o carro para funcionar em boas condições de aderência e ir ver o que é que acontece.”