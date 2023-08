Miguel Nunes desiste: “o Rali da Madeira não quer nada connosco” | AutoSport

Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Evo Rally2) não têm mesmo sorte nenhuma na Madeira. Todos nos lembramos da edição de 2021, por exemplo, quando entrou no último troço na frente e desistiu na derradeira especial. Hoje, depois de terem tido uma ligeira saí de manhã, de tarde bateram e arrancaram a roda traseira direita do seu Skoda. Em declarações à RTP Madeira: “entrámos a tentar impor bom ritmo, estávamos a sentir bem o carro, mas na Fonte de Santo António, num dos ganchos quando travamos, se calhar uma travagem tardia demais, e acabamos para dar um toque com a traseira”, disse o piloto que irá avaliar depois na assistência se volta amanhã: “o Rali da Madeira não quer nada connosco infelizmente e este é sem dúvida a pior edição de sempre para nós mas os ralis são assim, continuamos num momento mau e vamos tentar sair dele”, disse o piloto em declarações à RTP Madeira.

FOTO Facebook Lotes Team