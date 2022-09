Miguel Nunes Campeão da Madeira de Ralis | AutoSport

Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo) bateram Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2 Evo) por 5.6s no Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos e com isso asseguraram antecipadamente o título madeirense de ralis, quando falta ainda uma prova, Rali do Marítimo/Município de Machico, para o fim do campeonato, assegurando a quarta vitória em seis ralis.

Camacho bem tentou, foi o primeiro líder do rali, perdeu-a na PE3 para Miguel Nunes, mas com um diferença de 1.9s, na PE4 Nunes dilatou a margem para 2.3s, e na quinta uma falsa partida e os correspondentes 10 segundos de penalização foram o momento-chave da prova e do campeonato, já que Camacho ficou com um atraso de 10.0s e já não permitiu veleidades ao seu adversário até final, chancelando o seu sexto título na competição.

Para que se perceba o que andaram os homens da frente, Filipe Freitas/Daniel Figueiroa Porsche 991 GT3 ficaram a 3m22.0s no terceiro lugar.

Vítor Sá/Ricardo Ventura (Citroën DS3 R3T) foram quartos e venceram as 2RM, 28.2s na frente de Miguel Caires/João M. Sousa (Renault Clio Rally4).

Tempos Online – CLIQUE AQUI