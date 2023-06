Miguel Correia: “já percebemos que com um bocado mais de trabalho estamos lá…” (áudio) | AutoSport

Miguel Correia/Jorge Carvalho, atuais líderes do Campeonato de Portugal de Ralis, já não rodam em asfalto desde outubro do ano passado, no Rali Vidreiro, não testaram para esta prova que serviu, ela própria, de um ótimo teste de preparação para o Rali de Castelo Branco. Sem pressões competitivas, o principal objetivo era testar o Skoda em asfalto, tendo em conta as quatro provas que se seguem, no calendário do CPR. Miguel Correia quer continuar na frente do campeonato e este teste competitivo acabou por ser muito positivo.

“Já não andava em asfalto desde o Rali Vidreiro, no passado mês de outubro, e por isso esta prova acabou por ser importante para o que resta do campeonato e para solidificar a nossa liderança. Um furo acabou por estragar as nossas contas finais, mas as conclusões que tirámos da nossa presença foram importantes” referiu Miguel Correia.