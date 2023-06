Miguel Correia e o Rally de Lisboa: “tentar conquistar o primeiro troféu da temporada” | AutoSport

O Rally de Lisboa cresce de popularidade, ganhando cada vez mais adeptos e, essencialmente participantes. Este ano disputa-se a Taça de Portugal de Ralis e é essencialmente um excelente laboratório para a fase de asfalto que começa dentro de duas semanas em Castelo Branco. A ARC Sport vai estar presente na edição deste ano com os seus pilotos habituais no Campeonato de Portugal de Ralis, os líderes Miguel Correia e Jorge Carvalho e também Paulo Neto que, desta vez, se faz acompanhar pelo consagrado Carlos Magalhães. Dos Açores chegam também os irmãos Rodrigues, Ruben e Estevão, que são também os líderes do Campeonato dos Açores de Ralis 2023. Todos estarão aos comandos do Skoda Fabia RS evo.

Miguel Correia vem até Lisboa com vários objetivos, mas essencialmente testar para o resto do campeonato: “O Rally de Lisboa marca o início da temporada de asfalto, onde temos muitas ambições. Vamos dar o nosso melhor nesta prova, e tentar demonstrar o nosso andamento e, se possível, tentar conquistar o primeiro troféu da temporada! Naturalmente que vamos também aproveitar este rali como teste para o que resta da temporada, com olhos postos no título de Campeões Nacionais” afirmou Miguel Correia.