Miguel Carvalho estreia-se a vencer no Challenge Clio Rally5 após duelo milimétrico no Rali de Lisboa

Miguel Carvalho estreou-se a vencer no Challenge Clio Rally5, selando o triunfo na segunda prova do calendário oficial. Aos 45 anos, e na sua época de estreia na competição, o piloto de Barcelos e o navegador António Reis demonstraram a rapidez e a experiência de mais de uma década nos ralis para resistirem aos ataques cerrados da concorrência e garantirem a vitória nos exigentes troços da capital.

O Rally de Lisboa ficou marcado pelo equilíbrio técnico, sem que se registasse uma única desistência por problemas mecânicos entre os modelos Clio Rally5 inscritos.

Decisão ao segundo nas classificativas

A liderança da prova mudou de mãos na terceira especial cronometrada, após a saída de estrada e consequente abandono do algarvio Carlos Marreiros, que liderava a contenda até ao momento. A partir desse instante, Miguel Carvalho assumiu o topo da classificação, iniciando uma gestão minuciosa da vantagem perante a recuperação dos adversários.

O jovem leiriense Luís Caetano, vencedor da ronda de abertura da temporada, encetou uma forte recuperação no segundo dia de prova, terminando na segunda posição, a escassos 2,7 segundos do líder. O pódio ficou completo com a dupla Tiago Pereira e Fernando Pereira, que cortou a meta no terceiro posto, a 12,9 segundos da frente. Mais distantes da luta direta pelo triunfo, Henrique Silva assegurou a quarta posição, seguido pelo estreante David Brites, que fechou o grupo dos cinco primeiros classificados.

Pilotos enaltecem competitividade do troféu

Em declarações após cruzar a meta, o vencedor expressou a sua satisfação pela gestão emocional da corrida: “Viemos a Lisboa com o objetivo claro de garantir a vitória. No segundo dia, o Luís Caetano começou a aproximar-se, mas soubemos gerir a margem e, na derradeira especial, ampliamos a vantagem para carimbar o triunfo.”

Miguel Carvalho sublinhou ainda que a igualdade mecânica do troféu valoriza o resultado, referindo que se trata de “um conceito muito interessante, onde as viaturas são totalmente equivalentes e o que impera é mesmo a garra e a pilotagem de cada um”.

Apesar da derrota tangencial, Luís Caetano elogiou o mérito do seu rival direto, assumindo que a equipa entrou “em modo full attack” no último dia, mas que o adversário “foi melhor” no troço decisivo. Já Tiago Pereira enalteceu a intensidade da prova, classificando a disputa como “uma batalha muito acesa até ao final”.

Próxima paragem na Beira Baixa

Terminado o desafio na região de Lisboa, as atenções da comitiva do Challenge Clio Rally5 viram-se agora para o interior do país. A terceira prova da temporada da competição monomarca está agendada para os dias 19 e 20 de junho, com a disputa do Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão.

Classificação final do Rally de Lisboa

1º Miguel Carvalho / António Reis 1h04m09,6s

2º Luís Caetano / David Monteiro a 2,7s

3º Tiago Pereira / Fernando Pereira a 12,9s

4º Henrique Silva / Fábio Ribeiro a 2m45,5s

5º David Brites / José Almeida a 3m16,7s

6º Cristiano Gil / António Coelho a 4m36,4s

7º Vasco Tintim / Carlos Pereira a 7m49,3s

8º Filipa Tintim / Mariana Tintim a 9m01,6s

Classificação do Challenge Clio Rally5/Pilotos

1º Luís Caetano, 46 pontos

2º Miguel Carvalho, 43

3º Henrique Silva, 27

4º Tiago Pereira, 25

5º Cristiano Gil, 16

6º Carlos Marreiros, 15

7º David Brites, 10

8º Vasco Tintim, 6

9º Filipa Tintim, 5