Miguel Campos de volta com o Toyota GR Yaris da Iberian Cup | AutoSport

Em Fafe o AutoSport falou com Miguel Campos, e confirmou que estava muito perto o regresso do piloto aos ralis: “ainda não estou tudo confirmado, não escrevas nada já…”. E assim foi, mas agora a confirmação já surgiu, e o Azores Rallye marca mesmo o regresso de Miguel Campos, que depois da Peugeot Rally Cup Ibérica, agora é a vez da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup.

O piloto de Famalicão explica que “o meu objetivo tem sido nos últimos anos regressar aos ralis nacionais com um projeto competitivo o que não tem sido possível. Por isso, para me manter no ativo, os troféus monomarca são uma boa opção, tendo por isso optado por integrar o novo Toyota Gazoo Racing Iberian Cup”.

Miguel Campos vai ter a seu lado Nuno Rodrigues da Silva, com quem já fez dupla no tempo em que disputou o Mundial de Ralis (WRC) em 2004, integrando a equipa sintrense Inside Motor, para tripular o Toyota Yaris GR, já no Azores Rallye, onde se realiza a primeiros de oito provas da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup.

“O meu objetivo é claramente lutar pela vitória em todas as provas, é para isso que vamos trabalhar, embora de momento seja grande o desconhecimento que temos sobre o carro, mesmo depois de um pequeno teste”, afirma Miguel Campos, acrescentando que “o Toyota Yaris GR de troféu é muito equilibrado. Trava bem, curva bem e com a afinação que escolhemos conseguimos um bom acerto e um bom equilíbrio”.

A estreia de Miguel Campos / Nuno Rodrigues da Silva no Toyota Gazoo Racing Iberian Cup acontece já no Azores Rallye, que se realiza entre os dias 25 e 27 de março, na Ilha de São Miguel, nos Açores.