Miguel Campos de regresso com o Porsche GT3 | AutoSport

Depois das duas provas na Peugeot Rally Cup Ibérica, Miguel Campos vai regressar este fim de semana ao Campeonato Nacional de GT, com o Porsche 997 GT3 da Equipa Paulcar: “Estou muito contente por voltar às provas do Campeonato Nacional de R-GT, quero agradecer à Paulcar pelo convite que me fez para participar nesta prova. Apesar de já não andarmos há bastante tempo com o Porsche, estamos confiantes, apesar de termos uns adversários muito fortes, vamos dar o nosso melhor para tentar lutar pela vitória, pois gostava de iniciar o campeonato com uma boa pontuação”, disse Miguel Campos. O Rali da Bairrada disputa-se domingo, dia 30 de maio, e é a primeira prova do Campeonato Nacional de R-GT de 2021.