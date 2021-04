Miguel Campos de regresso, com a Peugeot Rally Cup Ibérica

O experiente piloto e ex-campeão nacional de ralis Miguel Campos vai alinhar na Peugeot Rally Cup Ibérica na temporada de 2021.

Um projeto que surge em parceria com a equipa PT Racing e que deixa o piloto muito satisfeito: “A Peugeot é uma marca que está no meu ADN e da qual guardo as melhores recordações. Estar por isso presente numa competição com a sua chancela, muito profissional e disputada, é sempre um prazer, principalmente quando acompanhado por uma estrutura com cartas dadas na modalidade como a PT Racing.”

Depois de as últimas épocas terem sido pautadas por presenças pontuais nos eventos nacionais, a participação na competição ibérica marca o regresso ao ativo de forma regular do piloto português. “À luz do contexto atual, é muito bom ter a oportunidade de poder colocar de pé um projeto com estas características e agradeço a todos os meus patrocinadores o apoio e a confiança para o tornar possível. É um novo capítulo no meu percurso desportivo que abraçocom o empenho e profissionalismo com que tenho encarado todas as etapas da minha carreira”, afirmou.

O piloto ainda não teve ocasião de rodar com o Peugeot 208 Rally 4 que irá utilizar, mas está confiante nas potencialidades de um carro que o irá obrigar a uma readaptação: “Desde 2004, ano em que pilotei o Peugeot 206 Super 1600, que não conduzo um modelo de tração dianteira, por isso vou ser obrigado a mudar o chip. No entanto, issosó me motiva mais.”

Miguel Campos realça também a importância da filosofia da Peugeot Rally Cup: “É uma competição ibérica, em que lutamos com armas iguais com pilotos de grande valia, fatores que me agradam e que sempre me motivaram bastante na desporto automóvel. Acredito que será um bom desafio e o objetivo será sempre lutar pelos lugares cimeiros.”

O primeiro confronto ao cronómetro acontece no espaço de 15 dias, com o Rali Terras D’Aboboreira, de 30 de abril a 1 de maio, ronda de abertura da competição.

Calendário Peugeot Rally Cup Ibérica 2021:

Rali Terras D’Aboboreira (30 de abril-1 de maio)

WRC Vodafone Rali de Portugal (20-23 de maio)

Rally de Ourense (16-17 julho)

Rally Blendio Princesa de Asturias (10-11 de setembro)

Rally Serras de Fafe e Felgueiras (24-25 de setembro)

WRC Rally RACC Catalunya(15-16 de outubro)