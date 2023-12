Max Verstappen: “Conduzir um carro de rali é divertido, mas especiais entre árvores e casas… não é para mim” | AutoSport

Max Verstappen alcançou vários recordes durante a temporada de 2023 da Fórmula 1, alcançando o tricampeonato do mundo. Além de ser a estrela da Red Bull na F1, o neerlandês tem um projeto desportivo em seu nome que pretende fazer crescer, principalmente no simracing e com máquinas GT3, tendo inclusivamente estado a testar no Autódromo Internacional do Algarve com as máquinas das suas equipas. O seu pai, Jos Verstappen, integra o projeto da Verstappen.com Racing competindo nos ralis, disciplina que não atrai Max.

A plataforma Verstappen.com Racing já deu os primeiros passos, afirmando Max Verstappen que tudo o que faz é para lutar pela vitória. “Patrocinamos e apoiamos as atividades de corrida de várias pessoas que me são próximas através de consultadoria e mentoria”, explicou o piloto neerlandês à publicação Formule1.nl. “Tudo começou com as corridas de simuladores da Team Redline. Muitas pessoas continuam a pensar que os simracers não são profissionais, mas é um desporto sério e eu invisto muitas horas nele, para me preparar e derrotar todos os outros. Neste momento, também estamos ocupados na Verstappen.com Racing com Thierry Vermeulen no DTM e no GTWC Sprint, e com o meu pai nos ralis”.

É nesta disciplina que Max Verstappen diz não ter intenção de experimentar. “[Jos Verstappen] gosta de o fazer. Precisa de adrenalina e isso é bom, mas os ralis também são um pouco perigosos. […] Acho que é agradável de ver e ele está a levar isto a sério. Para mim, não. Conduzir um carro de rali num terreno é divertido, mas aquelas etapas entre árvores e casas, não, isso não é para mim. Também ainda não me sentei ao lado dele. Confio no meu pai para muitas coisas, mas nessa perspetiva [de navegador] ainda me atrai menos”.

Sobre a sua função na sua equipa, Max Verstappen sublinha que não se vê como “um Christian Horner, mas quero saber tudo e estar envolvido em tudo, aconselhar e estar fisicamente presente nas corridas de vez em quando, se isso se encaixar no calendário. É especialmente importante ter as pessoas certas no sítio certo. Quanto a mim, vejo principalmente um papel consultivo, no qual também serei crítico”, disse.

Ao contrário do que sente Max Verstappen, Lando Norris revelou no ano passado que gostava de tentar participar num rali.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool