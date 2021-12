Mário Castro: “não faço a mínima ideia que campeonato, com que carro e em que ralis posso participar em 2022” | AutoSport

Já existe uma uma ideia muito concreta do que será o Campeonato de Portugal de Ralis de 2022, mas quanto às competições ‘secundárias’, depois do que a FPAK mandou à organizações de provas, de modo a que estas inscrevessem os seus ralis, nada mais se soube em termos públicos.

Hoje, Mário Castro, um dos concorrentes dos ‘regionais’, publicou um post no Facebook, onde dá conta que, se entrou em dezembro e ainda não se sabe o que poderá ser os ralis ‘secundários’ em 2022: “Estamos no final do ano e quando ‘abrimos os olhos’ já estará a começar mais uma época de ralis. Quanto ao CPR, nada se sabe de oficial, mas pelo menos já se tem uma ideia quais os ralis que farão parte do campeonato, e que carros poderão correr no mesmo.

Já no que se refere aos escalões inferiores, nada se sabe.

Ouviu-se falar em campeonatos Promo, Star, mas a ser verdade, não faço ideia de que tipo de campeonatos se tratam, que carros poderão correr, quantas provas terá cada campeonato.

Em anos anteriores nesta altura do ano já tinha o meu projeto bem adiantado, quanto ao que iria e poderia fazer porque pelo menos sabia que campeonatos haveriam, e mais ou menos o número de provas.

Este ano, não faço a mínima ideia de qual campeonato posso participar, em que carro posso participar e quais os ralis onde poderei participar! Se já é muito difícil concretizar um projeto e angariar apoios quando se faz as coisas com tempo e dados concretos, como é possível conseguir sem os mesmos?!

Vou a uma empresa pedir dinheiro. Como peço um valor se não sei quanto vai custar o campeonato que supostamente vou participar, não sei o custo de manutenção do carro, com o qual poderei participar, não sei onde são as provas! Resumindo, não sei nada oficial”, escreveu Mário Castro.

Sabendo-se que a grande maioria das empresas tratam dos seus orçamentos para o ano seguinte em setembro, quanto muito, outubro, não é possível concorrentes que precisam de ter dados concretos para apresentar os seus projetos a potenciais patrocinadores, chegarem a dezembro e não terem nada para lhes dizer. Pior, correm o risco, como nos disse Mário Castro: “chego lá e arrisco-me a que me digam que já está tudo definido, vai para o futebol, andebol, portanto já não há dinheiro para ralis…”.

As dificuldades que a grande maioria dos concorrentes em Portugal tem para correr já é naturalmente complicada, tendo em conta que se trata de um país cada vez mais pobre, e saber em dezembro com o que podem contar em termos de regulamentos para o ano seguinte é o mínimo exigível”.

Por acaso, Mário Castro, tem o seu carro à venda. Querendo fazer ralis em 2022, que carro vai comprar? Compra um carro sem saber que competições vai haver? Com que tipo de carros? Onde? Quantos ralis?

Em outubro, a FPAK abriu as Inscrições de Provas para o Calendário Desportivo FPAK para o ano de 2022, em que os organizadores ficaram a conhecer as linhas mestras das competições, mas desde aí para cá, mais nada.

Sendo que o CPR, CPR2, RGT, Clássicos, Júnior, estão delineados, pois ‘transitam’ de 2021, já os novos Campeonatos Promo e Start, continuam sem estar publicamente chancelados.

Eis o que se sabe oficiosamente desses campeoantos. Se vai ficar como estava em outubro, aqui reproduzido ou não, desconhecemos:

O Campeonato Promo de Ralis terá como calendário de oito a dez ralis, sendo que parte integrarão os eventos do CPR que não sejam provas tuteladas pela FIA.

Gerará um campeão absoluto e terão em 2022 quilometragem máxima 60 a 80 quilómetros de provas especiais de classificação.

Será aberto a todos os veículos dos seguintes grupos com homologações distintas:

• Rally 3 – Rally 4 – Rally 5

• RC2N – RC3 N – RC5N

• P1 – P2 – P3 – P4 – X1 – X2 – X3 – X 4 – X5 – X6 (Novo) – SC – STT

O Campeonato Start de Ralis será disputado de forma regional, a saber, Norte, Centro e Sul terá como calendário de seis a dez ralis em função região geográfica onde se disputa com a quilometragem máxima de 30 a 50 quilómetros com um máximo de duas provas especiais de classificação e a duração máxima de um dia incluindo os reconhecimentos.

Será exclusivo a veículos 2RM (duas rodas motrizes) dos seguintes grupos com homologações distintas:

• Rally 4* – Rally 5

• RC5N

• P1 – P2 – X1 – X2 – X 4