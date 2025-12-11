Marcus Grönholm lidera desenvolvimento de novo carro para os ralis dos EUA

O bicampeão mundial de rali, Marcus Grönholm, uniu forças com a equipa JRD Motorsport, sediada na Geórgia, EUA, para um projeto ambicioso: o desenvolvimento do ARC2, um novo carro destinado à série American Rally Association (ARA). A iniciativa visa revolucionar a classe RC2 no continente americano, oferecendo uma alternativa competitiva e economicamente mais acessível.

Conceção e objetivo do ARC2

O ARC2, cujo nome significa American Rally Car 2, foi concebido para competir na classe RC2 da ARA. O objetivo primordial é alcançar um desempenho equiparado aos carros Rally2 europeus, considerados a segunda classe da Pirâmide de Ralis da FIA, mas com uma estrutura de custos significativamente mais reduzida.

O veículo baseia-se na plataforma Chevrolet Sonic e será equipado com um motor turbo de 300 cv, fornecido pela Horse Powertrains. A proposta principal é fornecer uma alternativa de baixo custo, com um preço base estimado em 220.000 dólares, cerca de 100.000 dólares abaixo do valor de um carro Rally2 de topo.

Além da vantagem financeira, o ARC2 será construído localmente nos EUA, eliminando as complexidades e os elevados custos associados à importação e homologação de veículos europeus.

Marcus Grönholm e a JRD Motorsport esperam que o ARC2 impulsione a competitividade e eleve o nível do rali nos EUA, um campeonato que tem sido consistentemente dominado pela equipa de fábrica da Subaru.

Marcus Grönholm: a experiência de um bicampeão ao serviço do ARC2

Marcus Grönholm, com o seu vasto currículo de dois títulos mundiais, integra o projeto como Piloto de Desenvolvimento e Testes. A sua experiência é crucial para assegurar que o carro americano não compromete o desempenho, garantindo a otimização do set-up, incluindo a suspensão e os diferenciais.

Embora Grönholm aprecie a atmosfera do rali nos EUA, o antigo campeão não tem intenções de competir a tempo inteiro, afirmando que o carro é para os “rapazes mais novos”. Contudo, o seu filho, Niclas Grönholm, poderá vir a participar em alguns ralis com o ARC2, dando continuidade ao legado familiar no desporto motorizado.

Cronologia e perspetivas do projeto

O ARC2 foi apresentado oficialmente na feira PRI Show, em Indianapolis, marcando o início da sua jornada.

O projeto entra agora numa fase intensiva de testes, com Grönholm ao volante, focada inicialmente na fiabilidade do veículo.

A JRD Motorsport prevê que o ARC2 esteja pronto para a estreia em competição no início da temporada da ARA de 2026, com as primeiras entregas aos clientes agendadas para o princípio do mesmo ano. Este projeto representa um esforço significativo para democratizar o acesso a veículos de rali de alto desempenho na América, fortalecendo o panorama desportivo local.

A aposta na produção local e na redução de custos de um carro de ralis com desempenho equivalente aos padrões europeus poderá ter um impacto duradouro no automobilismo americano, abrindo portas para novos talentos e equipas que até agora enfrentavam barreiras económicas e logísticas significativas.