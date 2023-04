Manuel Romão e Ivo Tavares venceram o XI Rali Histórico Vila da Sertã | AutoSport

As condições climatéricas verificadas no passado sábado, dia 1 de abril, com chuva persistente e mesmo algum nevoeiro, aliadas a alguns incidentes verificados durante a prova, criaram dificuldades acrescidas à organização na gestão da mesma.

Se o rali, com mais de 300 kms, já se perspetivava que iria ser duro, vários fatores endógenos e exógenos contribuíram para que o mesmo se tornasse muito exigente para os concorrentes e para a organização.

Na 1ª Secção da prova, que ligava a Sertã a Cernanche do Bonjardim, numa extensão de 132,38 kms, verificou-se até ao setor de regularidade nº 8 uma intensa luta pelos lugares cimeiros da classificação, até que uma figura do roadbook, deficientemente interpretada por vários concorrentes, fez com que alguns candidatos à vitória se tivessem atrasado. Na chegada ao final da Secção a prova era categoricamente liderada por Luís Carvalho / Sancho Ramalho no BMW 2002.

A 2ª Secção da prova teve início com a Street Stage de Cernache do Bonjardim, cuja intenção de proporcionar espetáculo automobilístico à população, ficou condicionada pela muita chuva. O cumprimento dos 9 setores de regularidade dos 10 previstos, trouxeram uma vez mais dificuldades a todos os atores envolvidos na prova, por fatores de natureza organizacional e também externos impossíveis de controlar. Com a equipa campeã nacional a registar uma avaria no BMW 2002, a mesma deixou a porta aberta para a vitória a Manuel Romão / Ivo Tavares no BMW E30 323i.

O pano caiu sobre a XI Rali Histórico Vila da Sertã com a realização da Prova Complementar Vila da Sertã, à qual assistiram, apesar de tudo, muitas centenas de pessoas, seguindo-se-lhe a Cerimónia de Entrega de Prémios, na qual marcou presença o Sr. Vice-Presidente da FPAK, Dr. Fernando Campos Ferreira, e o jantar de encerramento no famoso Restaurante Ponte Velha.

A próxima prova do CPRH 2023 será o Rali Queima das Fitas agendado para o dia 6 de maio

CLASSIFICAÇÃO:

1º – Manuel Romão / Ivo Tavares – BMW E30 323i

2º – Filipe Maia / Bruno Ramos – Honda Civic ESi

3º – Bruno Pádua / Ana Sofia Guerreiro – Skoda Favorit 135 LS

4º – João Oliveira / Miguel Freitas – Ford Escort MKII

5º – José Laranjo / Duarte Lourenço – BMW 2002