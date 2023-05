Manuel Pereira: “Ao fim de muitos anos a sonhar com isto, finalmente vou participar no Rali de Portugal” | AutoSport

Depois de uma carreira que começou em 1993, trinta anos depois Manuel Pereira estreia-se no Rali de Portugal, cumprindo assim um sonho, que muitos têm, e nem todos conseguem, que é participar na prova portuguesa do Mundial de Ralis. Com Pedro Magalhães ao lado e depois de nos últimos anos ter feito alguns ralis, desta feita é mesmo a estreia na prova do WRC: “Ao fim de muitos anos a sonhar com isto, finalmente vou participar no Rally mais importante de Portugal, ou melhor, do mundo. Fazer a classificativa de Fafe, o salto da Pedra Sentada e descer o Confurco, “aquele anfiteatro natural” será sem dúvida o ponto mais alto deste rali. Espero que a máquina se aguente até Fafe e claro, o segundo objetivo é terminar”, escreveu nas suas redes sociais.