“Mania dos Rallys” dá nisto: João Pedro Sousa regressa… ao “lado de dentro” | AutoSport

Quantos lados têm os ralis? Dois! O lado de dentro e o lado de fora. Há que desfrutar só do lado de fora, outros têm a sorte de poder também desfrutar do lado de dentro. É o caso de João Pedro Sousa. Com quatro ralis disputados na sua ainda curta carreira como piloto, João Pedro Sousa apresenta-se à partida do Rali de Famalicão em circunstâncias especiais. Não só o famalicense terá ao seu lado um novo co-piloto, Tiago Silva, como também disputará a prova da casa com o Renault Clio RS que tem vindo a construir ao longo dos últimos anos.

A paixão pelos ralis é o mote do projeto RallyMania, do qual João Pedro Sousa é fundador, sendo ele próprio o responsável pelas centenas de vídeos que habitualmente levam as emoções dos ralis aos ecrãs dos amantes do desporto motorizado. A paixão do piloto de Nine é tão antiga quanto o sonho de entrar na modalidade, o que concretizou em 2014, quando se estreou enquanto piloto.

A paixão sobe agora de tom, com João Pedro Sousa a estrear o Renault Clio RS que, com muito esforço e dedicação, tem vindo a ser preparado para abraçar um projecto desportivo mais sólido. Para 2021, a aposta passa pela disputa de provas selecionadas no Campeonato de Ralis Norte, a começar no Rali de Famalicão.

Novidade é também a estreia de Tiago Silva enquanto navegador, uma estreia que é absoluta para o ocupante da baquet do lado direito, também ele um amante dos ralis que agora entra na modalidade, mas que reforça o compromisso deste projecto com o sonho e a paixão.

Para João Pedro Sousa, o objectivo para o Rali de Famalicão é claramente terminar a prova: “é especial correr em casa e quero sempre andar rápido, mas este ano estreio um novo navegador e um novo carro, o que exigirá uma abordagem diferente. Estou sinceramente surpreendido com a navegação do Tiago, depois dos testes realizados, mas é sempre necessária adaptação para estarmos em perfeita harmonia. Quanto ao carro, a expectativa é grande mas sabemos que há naturais problemas de juventude que irão surgir e que esperamos resolver facilmente.”

A azáfama é grande em Nine, mas Sousa não se esquece do apoio de família, amigos e patrocinadores: “sem eles não conseguiria isto. É um sonho meu e de todos os que me têm vindo a ajudar. Obrigado.” O Rali de Famalicão vai para a estrada no próximo sábado e domingo, 24/25 de julho e disputa-se ao longo de seis classificativas.