Malcolm Wilson: O piloto esquecido

Todos conhecem Malcolm Wilson: patrÃ£o da M-Sport, a equipa que faz correr os Ford ‘oficiais’ no Mundial de Ralis. PorÃ©m, do que muito menos se lembram Ã© do piloto que, entre outras faÃ§anhas, fez parte de trÃªs equipas de fÃ¡bricas – entre elas, a prÃ³pria Ford, onde teve como colega Miki Biasion.

Wilson, hoje com 69 anos, e atual Vice-Presidente para o Desporto da FIA, nÃ£o foi um grande piloto – daqueles de exceÃ§Ã£o, capazes de arrastarem multidÃµes nas estradas, atrÃ¡s de si, sedentas de verem as suas habilidades ao longo dos quilÃ³metros das classificativas. AliÃ¡s, Malcolm ficou mais conhecido pelo espetacular acidente numa prova inglesa, com um Ford Escort RS e que quase provocou o final da sua carreira, nos anos 80.

Mesmo assim, ganhou por duas vezes o tÃ­tulo britÃ¢nico de ralis nos finais da dÃ©cada de 70 e, em 1994, venceu o campeonato nacional, com o mesmo Escort que estÃ¡ representado na foto.

Entre 1977 e 1995, ano em que pendurou o fato de competiÃ§Ã£o, Wilson esteve ao volante de quase todos os modelos da Ford, incluindo o RS 1700T e o RS200. O ano de 1979 foi o do arranque da Malcolm Wilson Motorsport, hoje a estrutura da M-Sport e que emprega mais de 200 pessoas. Apesar de nÃ£o ter sido um piloto extraordinÃ¡rio, tem o seu nome ligado Ã histÃ³ria da modalidade no seu paÃ­s, onde existe mesmo um “Malcolm Wilson Rally.”

NÃ£o como piloto, mas tem para si guardado um excelente capÃ­tulo na histÃ³ria do Mundial de Ralis. Recorde o jovem piloto…