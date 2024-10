Mafra reforça aposta: recebe superespecial do Rally de Lisboa e aposta em pilotos da ’casa’

A vila de Mafra, um exemplo emblemático da arte barroca em Portugal, será o palco da Super-Especial que marcará o encerramento do primeiro dia de provas, nas proximidades do majestoso Palácio Nacional de Mafra.

Com um papel cada vez mais destacado na quinta edição do Rally de Lisboa, Mafra, através do apoio da Câmara Municipal, garantiu a realização desta Super-Especial. Além disso, a vila irá incentivar a participação de pilotos locais, promovendo iniciativas adicionais que serão anunciadas mais perto do evento.

“Os grandes eventos, como é o caso do Rally de Lisboa, são uma mais-valia, em termos de impacto a vários níveis, não só de prestígio, imagem, mas também económico para qualquer território. Mafra tem orgulho em ser parte integrante da festa do desporto automóvel. E, nesse contexto, faz todo o sentido promovermos e potenciarmos a participação dos ‘nossos’ pilotos, que são grandes embaixadores do nosso concelho e que vão abrilhantar um espetáculo único, que tem como pano de fundo o imponente Palácio Nacional de Mafra”, sublinha Hugo Moreira Luís, presidente da autarquia de Mafra.

Entretanto, foi já criada a imagem gráfica da Superespecial de Mafra, uma pintura que destaca, naturalmente, o Palácio Nacional de Mafra e o carro do vencedor da edição de 2024, o Citroen C3 Rally2 tripulado pelo jovem piloto espanhol Diego Ruiloba. O trabalho tem a assinatura do artista e ex-navegador de ralis, Redwan Cassamo.

O Rally de Lisboa 2025, da responsabilidade do CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, será disputado novamente em outubro, com uma estrutura mais compacta, voltará a ter como local de partida o icónico Padrão dos Descobrimentos, em Belém. O final da prova repete um palco de excelência como é o da Marina de Cascais, onde vai ser disputada a City Stage em ambiente de festa e cenário da consagração dos vencedores e de todos os pilotos participantes numa edição 2025.