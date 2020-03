Madeira Rally Legends adiado, mais decisões eminentes…

Na sequência das recomendações emitidas pelo Governo Regional da Madeira, o Clube Sports Madeira decidiu adiar o Madeira Rally Legends, prova que estava agendada para os dias 17 e 18 de abril. Uma decisão igual tomou o Clube Desportivo Nacional, organizador do Rali Município de São Vicente, prova que está prevista para 20 e 21 deste mês e que marcava o arranque do Campeonato da Madeira de Ralis Coral. Ainda na Madeira, a Rampa do Porto da Cruz, agendada para 3 e 4 de abril, deverá ser também adiada, pelas mesmas razões, sendo que como já se percebeu, isto é só o começo, pois todo o desporto automóvel está prestes a ser fortemente afetado pelo Covid-19.