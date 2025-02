Luta acesa pelo triunfo no Rali das Camélias: conheça os principais candidatos

Já Paulo Neto esteve no Rali Vidreiro, mas não faz as Camélias desde 2022.

Deste lote, deve sair o vencedor da prova, sendo que não será de estranhar que Carlos Fernandes repita o triunfo, ainda que tanto Paulo Neto, como Carlos Martins (dependendo do seu ritmo, não faz ralis desde o Algarve do ano passado e não corre em asfalto desde o Rali de Portimão 2023).

Já é conhecida a lista de inscritos oficial do bilstein group Rallye das Camélias, uma prova que ‘promete’ muita e boa luta pelo triunfo. Marcam presença quatro R5/Rally2, de Pedro Clarimundo-Mário Castro (Škoda Fabia R5), Paulo Neto-Nuno Mota Ribeiro (Škoda Fabia Rally2 evo), Carlos Martins-Francisco Ponte (Ford Fiesta R5) e André Cabeças-Miguel Castro (Ford Fiesta R5), Gil Antunes, que terá ao lado Alexandre Ramos recupera o Dacia Sandero R4, e Carlos Fernandes-Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT Evo V) vencedores do ano passado.

