Luís Rego Jr. vence Rallye Além Mar Santa Maria | AutoSport

Depois dos triunfos de Rúben Rodrigues no Rali Além Mar e de Ricardo Moura no Rali Ilha Azul-Além Mar, agora foi a vez de Luís Rego Jr. e Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 evo) vencerem o Rallye Além Mar Santa Maria, terceira prova do Campeonato dos Açores de Ralis.

A dupla bateu Pedro Antunes/Pedro Alves (Citroën C3 Rally2), que são segundos na primeira prova do ano que chegam ao fim de um rali, depois de darem grande luta nos oito troços da prova, com os dois primeiros a terminarem o rali separados por apenas 5.7s.

Ruben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 R5) foram os primeiros líderes do rali, depois de baterem Luís Rego Jr. por 0.4s., com Pedro Antunes 3.7s mais trás, mas no troço seguinte, Rego venceu e passou para a frente do rali ex-aequo com Ruben Rodrigues.PEdro Antunes ficava a 5.9s do duo da frente e no dia seguinte, Rúben Rodrigues entrou ao ataque e passou para o comando isolado da prova com 2.9s de avanço para Rego e 8.1s para Pedro Antunes.

Na PE4, novo triunfo dos homens da Auto Açoreana Racing com as margens a ficarem em 4.7s e 10.2s, respetivamente. A meio do dia e após novo triunfo em especiais de Rúben Rodrigues, Rego ficava a 6.0s e Pedro Antunes a 11.2s, mas na PE6, uma penalização de 20 segundos a Rúben Rodrigues fê-lo cair para terceiro, a 13.0s de Rego e a sete segundos de Pedro Antunes. Apesar de um ataque final deste último, Rego controlou e venceu a prova com 5.7s de avanço.

Rafael Botelho e Rui Raimundo (Skoda Fabia R5) foram quartos nos troços todos, e claro, terminaram em quarto, mas a 2m29.8s dos vencedores.

Na geral, Pedro e João Câmara Pedro (Porsche 997 GT3 Cup 3.6) foram quintos da geral, mas no campeonato açoriano essa posição pertenceu a Filipe Pires e Vasco Mendonça (Mitsubishi Lancer Evo), que triunfaram nos RC2N., terminando a 3m39.6s dos vencedores.

Sétimo lugar para Rui Borges e André Ventura (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 6:12.1 com Rui Torres/Marco Martins (Ford Escort MK2) a vencerem nos 2WD, 35.4s na frente de João Faria/Carlos Melo (Peugeot 206 RC).

Como se percebe, no campeonato, três provas, três vencedores. Apesar de tudo, com este resultado, Rúben Rodrigues reforça a liderança do campeonato, tem agora 14 pontos de avanço para o regular Rafael Botelho. Quem deu um bom salto de sexto para terceiro foi Luís Rego Jr., que está agora 2 pontos atrás do líder. Pedro Antunes é sexto depois de ter somado os seus primeiros pontos do campeonato, 20.

Classificação

1 Rego Jr. Luís – Henriques Jorge/Team Além Mar Škoda Fabia Rally2 evo 43:11.7 RC2

2 Antunes Pedro – Alves Pedro/Play Racing Citroën C3 Rally2 +5.7 RC2

3 Rodrigues Rúben – Rodrigues Estevão/Auto Açoreana Racing Citroën C3 Rally2 +15.3 RC2

4 Botelho Rafael – Raimundo Rui/The Racing Factory Škoda Fabia R5 +2:29.8 RC2

5 Câmara Pedro – Câmara João Porsche 997 GT3 Cup 3.6 +3:35.8 RGT

6 Pires Filipe – Mendonça Vasco Mitsubishi Lancer Evo X +3:39.6 RC2N

7 Borges Rui – Ventura André Mitsubishi Lancer Evo IX +6:12.1 RC2N

8 Oliveira André – Freitas António Peugeot 208 R2 +6:14.5 RC4B

9 Veiga Eduardo – Veiga Inês Ford Escort MK2 +6:23.7 X2-11

10 Silva Artur – Jesus Paulo Citroën Saxo Cup +6:48.0 P1-2

11 Sousa João – Cardoso Valter Peugeot 206 S1600 +6:50.2 X1-9

12 Gonçalves Décio – Barcelos Emanuel Citroën Saxo Cup +8:18.2 P1-2

13 Torres Rui – Sousa Martins Marco Ford Escort MK2 +8:31.8 X2-11

14 Faria João – Melo Carlos Peugeot 206 RC +9:07.2 RC3

15 Garcia Emanuel – Dinis Nélson Citroën Saxo Cup +9:09.0 P1-2

16 Soares Marco – Nunes Fernando Citroën Saxo Cup +9:09.4 P1-2

17 Rainha José – Valente João Volkswagen Golf IV TDi +9:19.1 X4-15

18 Silva Ricardo – Valadão Rui Citroën Saxo Cup +9:53.0 P1-2

19 Moura Ricardo Manuel – Pereira Fábio Peugeot 206 RC +10:20.6 RC3

20 Correia João – Coelho Paulo Peugeot 106 XSI +11:06.3 X1-9

21 Silva Paulo Renato – Jesus Elisabete Renault Clio 1.8 16V +11:32.7 X2-10

22 Jorge Mário – Jorge Camila Hyundai Getz TD +12:50.1 X4-15

23 Cabral Bruno – Braga Ricardo Citroën Saxo VTS +13:47.9 P1-1

24 Freitas Carlos – Melo Rúben Renault Clio 1.2 +13:48.2 P1-1

25 Brum Fábio – Pereira Fabrício Renault Clio 1.7 +14:18.7 X2-10

26 Silva Nélson – Janela José Mitsubishi Lancer Evo VI +14:25.6 X3-14

27 Freitas João – Moura Diogo Citroën C2 R2 +17:13.7 RC4B

28 Sousa Ricardo – Sousa Paulo Citroën Saxo VTS +19:09.6 P1-2

29 Figueiredo Rui – Soares José Fiat Cinquecento +21:30.9 X1-8

FOTO Facebook/Team Além Mar

Recorde as restantes provas até aqui realizadas

1 – Rali Além Mar: Triunfo de Rúben Rodrigues

Rúben e Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2), dupla da Auto Açoreana Racing venceu a prova de abertura do Campeonato dos Açores de Ralis, depois de bater Rafael Botelho e Rui Raimundo (Škoda Fabia R5) por 3m17.7s, uma margem que se justifica pelos vários abandonos entre os concorrentes mais rápidos.

Filipe Pires e Vasco Mendonça (Mitsubishi Lancer Evo X) terminaram no terceiro lugar a 4m24m8s.

Depois de ter chegado ao segundo dia de prova na frente do rali, com um segundo de avanço para os futuros vencedores, Rúben e Estevão Rodrigues, a dupla campeã em título, Luís Miguel Rego/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 evo) desistiu na quarta especial da prova, com um braço de direção partido na sequência duma ligeira saída.

Já Pedro Antunes e Pedro Alves (Citroen C3 Rally2) abandonaram na sequência de problemas mecânicos, na última classificativa do rali, quando eram segundos da geral, mas longe da frente. Depois de Luís Miguel Rego ter chegado ao final do primeiro dia, 1.0s na frente de Rúben Rodrigues, com Pedro Antunes já a 7.3s, os dois pilotos da frente destacaram-se, na PE3, ficando separados por 1.3s enquanto Antunes passava a distar 14.5s do líder.

Na PE4, Rego ficou pelo caminho e Antunes passava a distar 19.2s. A partir daí a margem subiu até ao 1m13.6s na PE9, quando Antunes abandonou.

Rafael Botelho e Rui Raimundo Rui (Škoda Fabia R5) terminaram no segundo lugar, Filipe Pires e Vasco Mendonça (Mitsubishi Lancer Evo X) foram terceiro e triunfaram nos RC2N onde correram a ‘solo’. António Dias e Pedro Castro (Skoda Fabia R5) deram o habitual espetáculo e fora quartos classificados. Bruno Tavares e André Seabra (Citroën C2 R2 Max) foram quintos da geral e venceram as duas rodas motrizes, por larga margem, sendo que Paulo Santos e João Costa (Peugeot 106 GTI) deram alguma luta na fase inicial, até ficarem pelo caminho na PE7.

A temporada açoriana prossegue dentro de sensivelmente um mês no Faial com o Rali Ilha Azul-Além Mar a 2 e 3 de julho.

Classificação

Pos. Equipa Carro Tempo/Dif. Cat.

1 Rodrigues Rúben/Rodrigues Estevão Citroën C3 Rally2 49:45.3 RC2

2 Botelho Rafael/Raimundo Rui Škoda Fabia R5 +3:17.7 RC2

3 Pires Filipe/Mendonça Vasco Mitsubishi Lancer Evo X +4:24.8 RC2N

4 Dias António/Castro Pedro Škoda Fabia R5 +4:36.0 RC2

5 Tavares Bruno/Seabra André Citroën C2 R2 Max +7:49.2 P1-2

6 Castro Mário/Cunha Ricardo Ford Fiesta R2T +8:07.0 P2-3

7 Pimentel Luís/Moura Nuno Porsche 997 GT3 RS 4.0 +8:15.0 RGT

8 Borges Rui/Ventura André Mitsubishi Lancer Evo IX +8:16.7 P3-7

9 Garcia Emanuel/Dinis Nélson Citroën Saxo Cup +10:20.7 P1-2

10 Borges João/Coelho Paulo Peugeot 106 XSI +11:27.6 X1-9

11 Brum Fábio/Macedo Pedro Renault Clio 1.7 +11:45.8 X2-10

12 Riqueza Telmo/Pacheco João Ford Escort RS 2000 MKII +11:47.8 X2-11

13 Gonçalves Décio/Barcelos Emanuel Citroën Saxo Cup +12:30.2 P1-2

14 Bernardo Paulo/Vieira Délcio Škoda Fabia TDi +13:17.4 X4-15

15 Jorge Mário/Jorge Camila Hyundai Getz TD +16:47.5 X4-15

16 Martins Tiago/Melo Duarte Fiat Uno Turbo +22:54.4 X2-11

17 Faria Luís/Pereira Fabrício Citroën AX GTI +24:32.5 X1-9

18 Rego Jéssica/Brazil Victor Ford Escort MK5 +45:01.0 X1-9

2 – Rali Ilha Azul-Além Mar : Regresso triunfal de Ricardo Moura

Ricardo Moura e António Costa (Škoda Fabia R5) venceram o Rali Ilha Azul/Além Mar, segunda prova do Campeonato dos Açores de Ralis, depois de baterem Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2) por 17.1s O pódio ficou completo com Luís Rego e Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 evo), que terminaram a 52.9s dos vencedores.

Regresso triunfal para Ricardo Moura e António Costa (Škoda Fabia R5). O dez vezes campeão açoriano estava sem competir desde o Azores Rallye de 2019, mas quem sabe nunca esquece, e o triunfou surgiu com o mesmo carro que estreou no Rali dos Açores… de 2018.

Ricardo Moura e António Costa chegaram ao meio do dia com 12.4s de avanço para Luís Rego e Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 evo), com Pedro Antunes e Pedro Alves (Citroën C3 Rally2) a 20.3s dos líderes. Depois de terem sido os primeiros líderes do rali, Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2) eram quartos a 28.8s da frente, depois de um furo lento resultante dum corte numa berma. Com isso, perderam 14.0s e desceram para o quinto lugar.

De tarde, Os vencedores da primeira prova, o Rali Além Mar, bem tentaram recuperar, mas já não lhes foi possível fazer melhor do que chegar ao segundo lugar. Ainda triunfaram nas duas primeiras especiais da tarde, mas depressa perceberam que não chegavam a Moura. Quem teve uma prova azarada foram Luís Rego e Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 evo) que distavam 12.4s dos líderes a meio do dia, mas com o nevoeiro que apanharam na Serra da Feteira/Praia do Norte 1, e que levou à anulação da segunda passagem por esse troço, perderam duma assentada 49.6s para Rúben Rodrigues e 33.4s para Ricardo Moura, o que os deixou fora da luta pelo triunfo.

Nesse mesmo troço, Pedro Antunes e Pedro Alves (Citroën C3 Rally2) saíram de estrada, enquanto Moura também perdeu 16.2s para Rúben Rodrigues, mas como tinha 28.8s de avanço para a dupla, antes do arranque deste troço, ficaram ainda com um avanço de 12.6s que foi suficiente até final. Na PE7 as duplas duplas da frente empataram, e no último troço, em condições normais essa margem era impossível de recuperar. Um belo triunfo para Ricardo Moura, que já não corria desde o Azores Rallye de 2019, quando venceu a prova do CPR e foi segundo no ERC.

Rúben Rodrigues, fruto do seu triunfo na prova de abertura, fez uma boa operação para o campeonato, com Luís Rego a terminar no terceiro lugar.

Rafael Botelho e Rui Raimundo (Škoda Fabia R5) foram quartos a mais de dois minutos dos vencedores, com João Borges/Sandro Sousa (Subaru Impreza WRX STI 2015) a triunfar nos RC2N, quase minuto e meio na frente de Bruno Amaral e Rui Medeiros (Ford Fiesta R5).

Bruno Tavares e André Seabra (Citroën C2 R2 Max) venceram os 2WD, e foram sétimos da geral, terminando com 2m15.6s de avanço para Rui Torres e Marco Sousa (Ford Escort MKII). Tavares esteve sempre no comando dos 2WD, teve oposição inicialmente de João Faria e Carlos Melo (Citroën Saxo 1.3) e quando estes cederam por avaria ficaram com um avanço enorme para os segundos classificados. Na geral dos 2WD, terminaram à frente dos irmãos Alcântara (Hugo e André), em Citroen Saxo Cup e de Carlos Miguel e Flávio Mota, também em Citroen Saxo.

Para Pedro Antunes e Pedro Alves (Citroën C3 Rally2), depois do abandono no Rali Além Mar, novo abandono no Faial: “Não fomos felizes. Numa zona lenta, devido ao nevoeiro, tivemos uma saída de estrada, acabando atolados numa zona que não permitiu continuar.

Classificação

1 Ricardo Moura/ António Costa Skoda Fabia R5 43:23,2

2 Ruben Rodrigues/Estevão Rodrigues Citroën C3 R5 17,1

3 Luis Miguel Rego/Jorge Henriques Skoda Fabia R5 Evo 52,9

4 Rafael Botelho/Rui Raimundo Skoda Fabia R5 02:01,5

5 João Borges/Sandro Sousa Subaru Impreza WRX STI 04:43,4

6 Bruno Amaral/Rui Medeiros Ford Fiesta R5 07:56,6

7 Bruno Tavares/André Seabra Citroën C2 R2 Max 09:22,2

8 Rui Borges/Paulo Luz Mitsubishi Lancer Evolution IX 09:50,2

9 Hugo Alcantara/Andre Alcantara Citroën Saxo Cup 11:14,2

10 Rui Torres/Marco Martins Ford Escort RS 11:37,8

11 Carlos Miguel/Flávio Mota Citroën Saxo 13:03,3

12 Gilberto Ferreira/Manuel Lemos Ford Escort Cosworth 15:13,6

13 Helder Pimentel/João Soledade Toyota Yaris 15:22,8

14 Mario Rui Nunes/Carlos Rodrigues Citroën Saxo 1.3 15:55,2

15 Marco Paulo Silva/Luis Lisboa Nissan Micra K11 17:21,9

16 Ricardo Silva/Luís Faria Citroën Saxo Cup 17:33,8

17 Paul Barbosa/Dimas Barbosa Peugeot 205 17:39,2

18 Tiago Miguel/César Pereira Renault Clio 1.6 27:21,9