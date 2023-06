Luis Rego abandona Rali de Lisboa | AutoSport

Já ontem a dupla açoriana tinha tido problemas, tentou resolvê-los, mas a transmissão voltou a ceder e o abandono foi inevitável: “infelizmente, estamos fora do rali. Depois dos problemas de ontem na free practice a nossa equipa fez tudo o que era possível para voltar a colocar o carro em condições num trabalho fantástico que muito agradeço. Hoje de manhã fomos para a estrada, mas cerca de 1 km depois do início do primeiro troço, a mecânica voltou a ceder e ficámos só com tração à frente. Qualquer expectativa de resultado ficava pelo caminho e até por uma questão de segurança, a única opção foi parar. Estamos tristes, porque estamos convencidos que poderíamos ter feito uma boa prova e porque queríamos muito dar ainda mais visibilidade aos Açores e a todos os nossos patrocinadores aqui em terras de Lisboa. Melhores dias virão e prometemos voltar mais fortes”, disse.