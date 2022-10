Luís Morais no Rali da Catalunha: “orgulhoso do que fizemos em 2022” | AutoSport

Luís Morais e Paulo Silva terminaram no 5º lugar da Peugeot Rallye Cup Ibérica no Rali da Catalunha, tirada onde se discutia a última prova dessa competição monomarca ibérica.

Aos comandos do Peugeot 208 Raly4 preparado pela PT Racing, a dupla nortenha estreou-se assim no rali catalão com uma exibição positiva, mesmo que condicionada por problemas na bomba de gasolina, que começaram a afetar o seu carro logo na fase inicial da prova: “Foi um dia muito cansativo, mas também muito gratificante. Infelizmente, os problemas que tivemos no carro limitaram muito o nosso andamento, mas, esta estreia na Catalunha vale pela experiência acumulada, correndo contra pilotos muito mais experientes e com um conhecimento profundo da prova”.

O piloto de Lousada lembra que “esta é a nossa segunda prova internacional fora de Portugal e o 5º lugar final deixa-nos muito satisfeitos, sobretudo porque é uma recompensa merecida para todo o esforço que fizemos, eu, o Paulo Silva e a PT Racing, para conseguir concluir o rali”.

Luís Morais sente-se “muito orgulhoso de tudo o que fizemos em 2022. Com toda a certeza de que seremos muito mais competitivos em 2023. Vamos trabalhar muito para isso!”.