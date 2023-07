Luis Miguel Rego venceu Além Mar Rali TAC | AutoSport

Luis Miguel Rego foi o vencedor do Além Mar Rali TAC, quarta prova do campeonato açoriano da modalidade disputada ontem e hoje. Naquele que foi o primeiro rali de asfalto da temporada, o piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo da Além Mar esteve sempre na frente da classificação e venceu todas as 10 classificativas que compunham o programa. Foi, de tal forma, natural que atingisse a meta em Angra do Heroísmo com uma vantagem de quase 30 segundos para a concorrência.



Nesta prova não houve qualquer animação na definição dos lugares do pódio. Também Rúben Rodrigues rodou sempre na segunda posição com o Skoda Fabia Rally2 Evo da Auto Açoreana. O piloto nunca conseguiu incomodar o futuro vencedor mas, contudo, com mais este resultado saiu da Terceira sempre na liderança do campeonato. Nos quilómetros iniciais, Pedro Câmara era terceiro mas um violento despiste na PE 4, a primeira passagem por Bicas, deixou-o fora da corrida.

Com tal abandono, Bruno Amaral “herdou” o terceiro posto com que veio a atingir o último controlo, já a grande distância dos primeiros. O piloto do Ford Fiesta R5 ainda sofreu um ataque no final da terceira secção mas rapidamente sacudiu a pressão.

Filipe Pires terminou na posição imediata com o habitual Mitsubishi Lancer Evo X. O madeirense que nos últimos anos venceu o Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores ainda esboçou um ataque ao pódio mas teve que se resignar à menor atualidade da sua montada.

Entre os pilotos com viaturas de duas rodas motrizes foi Filipe Marques e o seu Peugeot 208 R2 quem esteve sempre na frente. O piloto conseguiu acumular um avanço de 15,9 segundos para Bruno Tavares, segundo na “categoria” com um Citroën C2 R2 Max. O local Carlos Andrade levou o seu habitual Renault Clio R3 ao lugar mais baixo do pódio desta classificação.

Cumprido pouco mais de metade do calendário, o Campeonato dos Açores de Ralis é liderado por Rúben Rodrigues, com 83,5 pontos, seguido de Luis Miguel Rego, 80, Bruno Amaral, 44, Pedro Câmara, 43, Filipe Marques, 31, e Ricardo Moura, 27. A competição volta à estrada a 11 e 12 de agosto em Santa Maria.

João F. Faria

Tempos Online – CLIQUE AQUI