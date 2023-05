Luís Miguel Rego, tricampeão de Ralis dos Açores confirmado no Rally de Lisboa | AutoSport

O Rally de Lisboa, prova que se realiza de 16 a 18 de junho, e que este ano é a Taça de Portugal de Ralis 2023, já conta com 60 inscrições, isto apesar destas terem aberto apenas há uma semana.

A prova, que é pontuável para o International Iberian Rally Trophy, Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, Desafio Kumho Asfalto, Desafio Kumho Centro e Desafio Kumho Sul, para além da Taça de Portugal, claro, tem um máximo de inscritos restringido a 100, sendo que caso o número máximo de inscritos seja ultrapassado, a seleção será efetuada pela ordem de pagamento e da seguinte forma: a) Concorrentes inscritos no CPR, CPR2M, CPRJR, CPCR, CRA, CRCM; b) Concorrentes inscritos no Toyota GAZOO RACING Iberian Cup; c) Concorrentes inscritos no International Rally Iberian Trophy; d) Concorrentes de outras ASN (federações), concorrentes inscritos nos CProR, CProR Norte, Centro e Sul e f) Concorrentes inscritos nos CStSR, CStSR Norte, Centro e Sul. A Comissão Organizadora tem reservado para os concorrentes inscritos no Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, dezoito (18) inscrições, que estão salvaguardadas se o número de inscrições for ultrapassado antes da data do fecho das inscrições.

A prova vai contar com um número significativo de concorrentes de topo, sendo que para já o primeiro a estar confirmado oficialmente é Luís Miguel Rego, tricampeão de Ralis dos Açores, que já confirmou a sua participação no Rally de Lisboa. Muitos se seguirão, assim que fiquem confirmadas oficialmente as suas participações.

A prova, como se sabe, vai sair da Expo e ruma agora a Belém, onde vai ficar o Pódio de Partida e final da prova, mesmo junto à Torre de Belém. O Centro Operacional do evento fica na Doca de Pedrouços, e o AutoSport sabe também que a nível de Super Especial, também vai existir uma novidade absoluta.

Depois do CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, ter organizado em 2021 e 2022 as duas primeiras edições do Rally de Lisboa, a prova passou de candidata ao Campeonato Start de Ralis em 2021, para pertencer a essa competição em 2022, e ainda do Troféu Regional Sul de Ralis, sendo agora candidata ao Campeonato de Portugal de Ralis de 2024.