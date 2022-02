Luís Caramelo: “este Rali das Camélias foi o melhor dos últimos anos” | AutoSport

O bilstein group Rallye das Camélias teve emoção até ao fim, Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva decidiram a prova já ao cair da noite e dificilmente o Clube Motorismo de Setúbal podia pedir mais emoção para a edição 2022.

O CMS montou uma prova que foi do agrado dos 70 concorrentes autorizados a partir e para o Diretor da Prova, Luís Caramelo: “como sempre era muito importante que tudo corresse bem, e que a prova fosse segura e do agrado de todos os concorrentes. Tivemos um bom e diversificado leque de equipas inscritas, perdendo alguns já perto da partida, alguns por questões técnicas, e outras ainda por causa da pandemia covid 19, mas os setenta que partiram, prometiam um bom espetáculo.

Montámos um rali muito seguro, apoiado na logística das Câmaras Municipais de Cascais, Sintra e Mafra, com a Proteção Civil muito ativa e presente, muitos meios de socorro estrategicamente colocados e as forças de segurança posicionadas de forma a que, tudo decorresse sem problemas.

Todas as (poucas) situações que ocorreram, foram de imediato resolvidas e por isso, pilotos, organizadores e espectadores, puderam apreciar da melhor forma um rali muito competitivo, desenhado numa das mais bonitas zonas do país, com provas de classificação emblemáticas e desafiantes.

Para nós – organização – tudo foi muito fácil. Este ano com o apoio do bilstein group, o Rallye das Camélias foi o melhor dos últimos anos e ainda tem espaço para evoluir, principalmente em qualidade, para que todos se divirtam e queiram voltar à nossa prova”, disse Luís Caramelo, que revelou ainda que para o ano, a prova deverá estar sediada em Mafra, cumprindo assim a rotação prevista e acordada com os três municípios, desde a primeira hora e já há boas notícias referentes ao interesse que a bilstein group tem, em continuar a ser parceiro privilegiado do Rallye das Camélias. Mais notícias muito em breve…