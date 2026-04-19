Luís Caetano venceu Challenge Clio Rally5: “grande prenda de aniversário a primeira vitória no troféu”

O Rali Terras d’Aboboreira, marcando a estreia bem-sucedida do Challenge Clio Rally5 em terra, foi palco da primeira vitória de Luís Caetano, que celebrou o seu 24º aniversário no pódio. A prova, caracterizada por duas mudanças de liderança e zero desistências, viu Caetano ascender ao primeiro lugar no segundo dia, após uma liderança inicial de Carlos Marreiros, confirmando o seu progresso nos ralis: “Sim, foi uma grande prenda de aniversário esta vitória aqui no rali Terras d’Aboboreira. É a minha primeira vitória no troféu. Acho que fizemos um rali muito bom com condições muito difíceis e soubemos gerir todos os momentos da prova. Atacamos quando devíamos e defendemos quando devíamos e conseguimos a vitória”, começou por dizer o piloto que está consciente que o Challenge Clio este ano promete: “Sim, acho que vamos ter daqui para a frente lutas muito boas. Há muita gente muito rápida e isso ficou demonstrado neste rali. E pronto, daqui para a frente vamos ter que nos manter focados também para acompanhar o ritmo”, disse o piloto que nunca mais esquecerá o triunfo obtido no dia do seu 24º aniversário: “sem dúvida esta vitória vai ficar marcada. Já andávamos a prometer há algum tempo.”