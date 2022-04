Miguel Campos (Peugeot 206 WRC) começou da melhor forma o Campeonato Nacional de Ralis, com um triunfo facílimo no Casino da Póvoa Rali, a prova de arranque da temporada. Uma temporada em que o

Os World Rally Car tiveram uma passagem pelo ‘Nacional’ de Ralis que durou cinco anos, terminando em 2002, há precisamente 20 anos. No último ano, Miguel Campos (Peugeot 206 WRC) começou da melhor forma o Campeonato Nacional de Ralis, com um triunfo facílimo no Casino da Póvoa Rali, a prova de arranque da temporada.

Uma temporada em que o seu único rival, Rui Madeira (Ford Focus WRC) muito raramente esteve em condições de lhe dar luta efectiva, pelo que o interesse desportivo quase sempre se ficou pelas primeiras classificativas.

Por isso, não surpreende um título cimentado em sete triunfos, num ano “salvo” pela luta na Fórmula 3, que teve em Armindo Araújo (Citroen Saxo Kit Car) um digno vencedor.