Leiria Sobre Rodas 2024: Plantel de luxo no Leiria Gold Challenge

A pouco mais de uma semana do início do Leiria Sobre Rodas, organização anunciou um bom plantel que irá lutar pelo triunfo na categoria Rally2 no Leiria Gold Challenge, competição organizada em parceria com a X Racing.

O britânico Kris Meeke, vencedor do Leiria Sobre Rodas 2023, e o espanhol Diego Ruiloba, vencedor da Taça de Portugal de Ralis são os nomes internacionais que se juntam ao piloto Travocar /Castrol, Mikko Hirvonen, e prometem animar o muito público que já adquiriu bilhete para o maior evento desportivo do último fim de semana do mês de setembro.

A 11.ª edição do Leiria Sobre Rodas acaba de ganhar outro sabor! A pouco mais de uma semana do início do maior evento desportivo do mês de setembro em Portugal, o Leiria Sobre Rodas, a organização anunciou a lista de inscritos na categoria Rally2 do Leiria Gold Challenge.

Aos nomes anteriormente anunciados (Mikko Hirvonen e Bruno Magalhães, que vão competir ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2), junta-se um plantel de luxo que vai, com toda a certeza, animar o programa desportivo do LSR 2024. Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2) vencedor do evento em 2023 volta a Leiria para defender o título que havia conquistado ao atual campeão nacional de ralis, Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2) que também marcará presença na edição deste ano Leiria Gold Challenge.

Ao volante de um Citroen C3 Rally2, Diego Ruiloba é um dos nomes sonantes que se estreiam no Leiria Sobre Rodas. O vencedor da Taça de Portugal de Ralis 2024 promete lutar pelo triunfo no Leiria Gold Challenge. Quem também vai conduzir uma viatura da marca francesa é o jovem piloto português, Hugo Lopes, que estreia aos comandos de uma viatura da categoria Rally2 evento leiriense. O piloto de Viseu que já este ano venceu a Peugeot Rally Cup Portugal mostrará o seu talento na pista desenhada por Pedro Matos Chaves já no próximo fim de semana.

Numa lista muito bem recheada, o antigo campeão nacional de Ralis, Pedro Meireles, volta a participar no evento ao longo do seu Hyundai i20 N Rally2. Ao volante de viaturas da marca checa Skoda (Fabia Rally2 EVO), surgem os bem conhecidos Ernesto Cunha e Paulo Caldeira.

Aos comandos de viaturas Rally2 de primeira geração, António Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16 R5), Paulo Peres (Citroen DS3 R5) e António Dias (Volkswagen Polo GTI R5) completam uma lista brilhante que em muito orgulha a organização da competição.

Neste plantel de luxo estão representadas a grande maioria das marcas e viaturas desenvolvidas para a categoria Rally2, desde a sua criação, o que comprova o interesse e compromisso da organização com o Leiria Gold Challenge.

No sábado dia 28 de setembro, os fãs de ralis vão poder assistir aos treinos da categoria Rally2 pelas 16h00 e 18h00, estando agendada para as 22h30 a primeira ronda contra o cronómetro. Já no domingo, dia 29 de setembro, as viaturas Rally2 voltam à pista para a segunda e terceira série, pelas 14h30 e 17h00, respetivamente.