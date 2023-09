Leiria Rally 2 Gold Challenge: Rally2+Rally4/5 com competições distintas | AutoSport

O Leiria Rally 2 Gold Challenge é uma competição integrada no habitual traçado desenvolvido no Estádio Municipal de Leiria, destinada apenas a modelos de categoria Rally 2 e com prémios monetários para os três primeiros classificados no valor total de 15.000€. Um desafio para pilotos num traçado com milhares de espetadores e uma grande competitividade.

Em 2022 venceu Ricardo Teodósio, que este ano marca novamente presença, com o seu icon Hyundai i20 N Rally2, bem como Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2), François Delecour (Ford Fiesta Rally2) Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2), Adruzilo Lopes (Ford Fiesta Rally2), Miguel Campos (Volkswagen Polo GTI R5), António Cruz Monteiro (Ford Fiesta Rally2), Gonçalo Figueiroa (Ford Fiesta Rally2) e Paulo Peres (Citroën DS3 R5)

O Leiria Rally4/5 Gold Challenge engloba os concorrentes com estas categorias de carros. Fruto do crescimento exponencial de carros de Duas Rodas Motrizes, a organização do evento decidiu inserir no programa provas e prémios específicos para estas viaturas da pirâmide da Federação Internacional do Automóvel (FIA). Assim, Leiria acolherá também os melhores e mais exuberantes pilotos ao volante de viaturas Rally4 ou Rally5 que vão lutar por um prémio global no valor de 3500,00€.

Presentes vão estar Bernardo Sousa (Opel Corsa-e Rally) como Carro zero, e a competir, Hugo Lopes (Peugeot 208 Rally4), Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally4), Ernesto Cunha (Peugeot 208 Rally4), Paulo Antunes (Peugeot 208 Rally4), Rafael Cardeira (Renault Clio RS R3T), Paulo Roque (Peugeot 208 Rally4), José Loureiro (Peugeot 208 Rally4), Eduardo Santos (Peugeot 208 R2)Luís Morais (Peugeot 208 Rally4) Tiago Pereira (Renault Clio Rally5) e Fábio Cardoso (Peugeot 208 Rally4).