Leiria Festival Rallye 2021: Fotogaleria e resultados | AutoSport

Tal como muitos ralis ‘Legend’ que cada vez mais se realizam um pouco por toda a Europa, a segunda edição do Leiria Festival Rallye foi um sucesso e um bom ‘upgrade’ face à edição anterior.

Um lote de bons pilotos e equipas, boas máquinas e muito público que aderiu bem ao evento.

Não houve cronómetro, mas houve votação para a escolha do Piloto mais Espectacular.

Chegou-se a cerca de 6.000 votos, sendo que o vencedor foi, vindo da ilha da Madeira, Cláudio Nóbrega, que acompanhado por Alípio Nóbrega deram muito espetáculo e arrebataram o merecido prémio com mais de 1.700 votos. Também da Madeira e igualmente repetindo o feito de 2019 com mais de 1.100 votos, José Jarimba e Ricardo Ventura ficaram no segundo posto.

Rui Madeira acompanhado da filha, Sofia Madeira obtiveram a terceira maior votação nas preferências dos votantes com 891 votos. Com boa organização do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, aqui ficam algumas fotos do evento, by Pedro Monserrate Photo.