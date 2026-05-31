Leandro e Liliana Costa Vencem no Rali de Lisboa e lideram FPAK Junior Team
Leandro Costa e Liliana Costa assinaram uma estreia de sonho no FPAK Junior Team de Ralis ao vencerem o Rally de Lisboa, a prova de abertura do troféu. Aos comandos do Peugeot 206 Rallye, a dupla de irmãos da JG Sport/Joaquim Gameiro conquistou quatro vitórias em classificativas e assumiu o comando isolado da competição regulamentada pela federação.
Após registarem tempos entre os três mais rápidos nas primeiras especiais, os jovens pilotos assumiram a liderança na terceira classificativa depois dos dois abandonos de quem lutava na frente, Mário Matias e Francisco Fontes, gerindo depois a vantagem com maturidade. O triunfo foi construído com base numa estratégia que equilibrou rapidez e gestão de material, superando inclusive percalços iniciais com os travões nos testes e um ligeiro erro de notas na PEC4 que os obrigou a fazer marcha-atrás: “Ganhámos quatro PEC, somamos quatro pontos para o troféu e acabámos por vencer o rali”, destacou Leandro Costa.
O piloto explicou que a equipa adotou uma postura cautelosa face às zonas escorregadias e às dúvidas sobre o desgaste de pneus, optando por “imprimir um ritmo bom, embora conservador” no segundo dia para tirar ilações futuras. Com a estrutura familiar e a assistência técnica a garantirem a eficácia do carro, a equipa sai da capital na frente do campeonato. Sem tempo para facilitismos, a dupla já aponta baterias para o Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, a segunda jornada da época, que se disputará nos dias 19 e 20 de junho.
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