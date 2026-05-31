Leandro Costa vence FPAK Júnior Team após reviravolta marcada por desistências

Jovem piloto aproveitou saídas de estrada de Mário Matias e Francisco Fontes para assumir o comando… e vencer

Leandro Costa/Liliana Costa (Peugeot 208 Rally6) venceram a jornada de abertura do FPAK Júnior Team, após uma reviravolta decisiva na primeira etapa e um domínio claro no segundo dia. A dupla terminou com o tempo total de 1h07m38.5s, batendo Guilherme Nunes/Rodrigo Assunção (Peugeot 208 Rally6) por 56.4s, enquanto Gustavo Silva/José Janela (Peugeot 208 Rally6) fecharam o pódio, a 1m03.6s.

Acidente dos líderes mudou a prova

No arranque da competição, Mário Matias (Peugeot 208 Rally6) e Francisco Fontes (Lancia Ypsilon Rally6) assumiram o protagonismo nas duas primeiras classificativas. Matias foi o mais rápido e chegou a construir uma vantagem de 7.7s, mas ambos acabariam por bater na especial de Vila Franca de Xira, na antepenúltima classificativa da primeira etapa, sendo forçados a desistir.

Leandro Costa, que até então procurava consolidar o terceiro lugar, herdou a liderança e não mais a largou. No segundo dia, distanciou-se progressivamente de Guilherme Nunes, gerindo a vantagem até final.

Pódio definido, nova prova em junho

Gustavo Silva garantiu com segurança o terceiro posto, à frente de José Lima/Frederico Gonçalves (Peugeot 208 Rally6), quartos classificados, a 3m40.6s. Já Ricardo Soares (Peugeot 208 Rally6), que seguia em quinto, desistiu logo no arranque da derradeira etapa.

A próxima prova, a quarta do Campeonato de Portugal de Ralis, disputa-se nos dias 19 e 20 de junho, no Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, novamente em pisos de asfalto.

FPAK Júnior Team

1º, Leandro Costa/Liliana Costa (Peugeot 208 Rally6), 1h07m38.5s

2º, Guilherme Nunes/Rodrigo Assunção (Peugeot 208 Rally6), a 56.4s

3º, Gustavo Silva/José Janela (Peugeot 208 Rally6), a 1m03.6s

4º, José Lima/Frederico Gonçalves (Peugeot 208 Rally6), a 3.40.6

FOTO AIFA