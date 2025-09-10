Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale: o regresso de uma lenda dos ralis

Os rumores confirmam-se: o Novo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale faz a sua aguardada estreia, resgatando o espírito lendário das vitórias da Lancia no mundo do desporto automóvel. Este lançamento marca o início de um novo capítulo para a icónica marca italiana.

Esta foi a primeira comunicação oficial da marca de um segredo ‘muito mal guardado’. Agora resta esperar pela homologação do carro e das decisões superiores. A questão agora não é se a Lancia regressa ao topo do ralis: é quando e como…

Para já, as imagens, agora oficiais, das fotos e vídeos que já circulavam do carro

Com 119 anos de história, a Lancia é uma marca que, ao longo das décadas, fez sonhar entusiastas em todo o mundo com os seus veículos emblemáticos. Desde os elegantes Flaminia e Aurelia B24 Spider até aos modelos de alta performance como o Delta, Stratos e 037, passando pelo eclético Fulvia e o Beta HPE, a Lancia sempre se destacou pela sua capacidade de criar automóveis que transcendem o tempo.

A Lancia embarcou no seu renascimento com o lançamento do Novo Lancia Ypsilon, impulsionado por um ambicioso plano estratégico a dez anos que avança a passos largos. A inovação e o design intemporal sempre foram os pilares fundamentais da marca. Contudo, na sua visão para o futuro, a sustentabilidade, a orientação para o cliente e a responsabilidade social tornaram-se igualmente essenciais. A Lancia reafirma, assim, o seu compromisso e ambição em olhar para o amanhã com uma perspetiva renovada e determinada.