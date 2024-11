Lancia faz hoje 118 anos de elegância italiana: Parabéns!

Hoje, dia 27 de novembro, a icónica marca Lancia comemora o seu 118º aniversário. Para marcar a data, a marca fez um vídeo de celebração.

Como não podia deixar de ser no AutoSport, não podemos dar os parabéns à Lancia sem referir os ralis…

Celebrar o aniversário da Lancia é também muito relembrar a sua trajetória brilhante no universo dos ralis, um legado que elevou a marca ao panteão do automobilismo.

São 15 títulos mundiais de ralis, três campeonatos de endurance para construtores e vitórias em provas lendárias como a Mille Miglia, Targa Florio e Carrera Panamericana.

As décadas de 1970 e 1980 foram a era de ouro da Lancia, com modelos inesquecíveis como o Stratos, o 037 e o Delta, dominando os ralis por mais de 20 anos. A paixão pelo automobilismo já estava presente nos primeiros anos da marca. Vincenzo Lancia, o fundador, era ele próprio um piloto entusiasta e acumulou vitórias entre 1908 e 1909, antes de se dedicar exclusivamente à fabricação de automóveis.

Em 1951, Gianni Lancia reavivou a paixão pelas corridas, fundando a Scuderia Lancia, cujo símbolo era um elefantinho galopante. A Lancia D50 chegou até à Fórmula 1, participando entre 1954 e 1955. Contudo, foi nos ralis que a marca encontrou a sua verdadeira vocação desportiva.

O Início de uma lenda

Em 1974, a Lancia Stratos HF mudou a história dos ralis. Foi o primeiro carro projetado exclusivamente para essas competições, equipado com um motor V6 Ferrari Dino de 2,4 litros. O Lancia Stratos dominou ‘sem piedade’, conquistando três títulos mundiais consecutivos entre 1974 e 1976.

A década de 1980 trouxe outro ícone: a Lancia 037 Rally, último campeão mundial com tração traseira, enfrentando a era da tração integral, liderada pela imponente Audi Quattro. O Lancia Delta não teve tempo de brilhar, e logo a seguir, veio o invencível Lancia Delta HF 4WD e as suas evoluções, o Integrale, e Super Delta que, de 1987 a 1992, conquistaram seis títulos mundiais de construtores e quatro de pilotos. Com 46 vitórias em 66 provas, o Delta consolidou-se como o carro mais vitorioso da história dos ralis.

O Futuro Honra o Passado

Agora, a Lancia olha para o futuro com o lançamento do novo Ypsilon Rally4 HF, programado para 2025. Esse modelo promete marcar o retorno da marca às competições, prestando homenagem à sua rica história e dando o primeiro passo para reafirmar a sua força no automobilismo moderno.

Lancia: Uma Marca para a Eternidade

Com 118 anos de inovação, elegância e glórias nas pistas, a Lancia continua a ser um símbolo do espírito italiano, movida por sua paixão incomparável pelo design e pela performance. Que venham os próximos capítulos dessa incrível história!