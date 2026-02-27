Lancia estreia Ypsilon Rally2 HF Integrale em Itália com Andrea Crugnola

A Lancia vai estrear em Itália a nova Ypsilon Rally2 HF Integrale no Rally dei Laghi, com Andrea Crugnola a cumprir o primeiro compromisso oficial com as cores da marca e a iniciar uma colaboração estratégica para a época de 2026. O piloto, quatro vezes campeão italiano de ralis, vai finalmente competir depois de ter desempenhado um papel central no desenvolvimento do modelo, integrando o trabalho de testes e afinação associado ao programa Rally2 e WRC2.

​

Crugnola teve papel-chave na evolução técnica do Rally2

Segundo a Lancia, ao longo de 2025 Crugnola trabalhou de forma próxima com as equipas técnicas da Lancia Corse HF e da Stellantis Motorsport, contribuindo com dados de pista para equilibrar e ajustar o comportamento do carro em diferentes condições de piso. A marca indica que este processo acelerou a maturação do projeto e reforçou a competitividade e fiabilidade do modelo desde o início do seu percurso desportivo.

​

Estratégia da Lancia passa por valorizar talento italiano

A Lancia enquadra a entrada de Crugnola no seu programa oficial numa estratégia mais ampla de investimento em talento italiano e de construção de uma “filiera” desportiva com ambição internacional, articulando competição doméstica e objetivos europeus. Em declaração divulgada pela marca, a CEO Roberta Zerbi destacou a ligação do piloto ao território e o seu contributo para desenvolver uma viatura competitiva, referindo também o envolvimento de Miki Biasion no projeto.

​

Rally dei Laghi serve de banco de ensaio em condições reais

A marca considera o Rally dei Laghi a continuidade natural do trabalho de desenvolvimento iniciado meses antes, colocando a Ypsilon Rally2 HF Integrale em ambiente de competição para prosseguir a sua evolução. A prova, na 34ª edição, prevê mais de 80 equipas à partida, com partida em Luino e final em Varese.