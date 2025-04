Lancia escolhe a Targa Florio para ‘arranque’ do ‘regresso’

A Lancia regressa oficialmente ao mundo das corridas, e para isso escolheu a lendária Targa Florio, que se realiza de 8 a 10 de Maio de 2025, como cenário para a estreia do Troféu Lancia. Esta competição monomarca contará com o Ypsilon Rally4 HF como protagonista, modelo que já registou mais de 90 unidades vendidas em apenas quatro meses.

A primeira prova da série arranca a 8 de maio com o Rali Targa Florio, terceira prova do Campeonato Italiano Absoluto de Ralis, e será disputada pelas equipas inscritas no Troféu Lancia.

Com um total de 15 vitórias, a Lancia é uma das marcas mais bem-sucedidas da história dos ralis, graças a modelos icónicos como o Stratos, o Rally 037, Delta S4 e o Delta HF Integrale, e a pilotos lendários. Entre os feitos mais notáveis destaca-se a vitória de Carello-Perissinot ao volante de um Lancia Stratos HF, em 1978, na primeira edição da Targa Florio em formato de rali, não a mítica e inesquecível ‘antiga’ Targa Florio…

Após anos de expectativa e crescente entusiasmo dos fãs, a Lancia reacende em breve o motor do mito, escolhendo a Targa Florio — a herdadeira da corrida automóvel mais antiga do mundo — como palco do seu regresso ao desporto motorizado. A 109.ª edição da “cursa”, de 8 a 10 de Maio de 2025, decorre nas sinuosas e desafiantes estradas das Montanhas Madonie, e incluirá o Rali Targa Florio, o Rali Histórico, o Rali de Regularidade para Clássicos, a Taça de Ralis de Zona e o Campeonato Siciliano.

A prova marca também o arranque oficial do Troféu Lancia, que contará com seis provas integradas no CIAR, repartidas por cinco eventos. O troféu está dividido em três categorias: Junior (menos de 25 anos), Master (25-35 anos) e Expert (mais de 35 anos), com um prémio total de 360.000 euros. O vencedor jovem terá ainda a oportunidade de integrar a equipa oficial da Lancia no Campeonato Europeu de Ralis (ERC) de 2026, sob a liderança de Eugenio Franzetti.