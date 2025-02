Lance Stroll experimentou os ralis em Fafe

Ao Diário do Minho, o jovem canadiano revelou que as terras de Fafe “são lindíssimas” e que teve “um dia bem passado”

O piloto de Fórmula 1 da Aston Martin, Lance Stroll, filho do dono da equipa, Lawrence Stroll, esteve em Fafe, mais precisamente no troço de Montim, onde testou pela primeira vez um carro de rali. Acompanhado pelo português Nuno Pinto, seu coach desde os tempos das fórmulas de promoção, Lance Stroll guiou o Citroën C3 Rally2 da Sports & You, de José Pedro Fontes, num teste que serviu apenas para perceber o que é guiar um carro de ralis, pois certamente muitas vezes o Nuno Pinto llhe terá falado do que são os ralis.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros