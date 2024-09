Kris Meeke venceu o 4º Leiria Gold Challenge, Hugo Lopes estreou-se com Rally2

Foi uma significativa multidão que emoldurou mais uma edição do Leiria Sobre Rodas, evento em que se realizou o 4º Leiria Gold Challenge, um mini-rali de quatro passagens num troço desenhado nas imediações do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, cuja zona circundante voltou a receber um evento de pura paixão dos ‘motores’.

Depois dos primeiros treinos e primeira manga de qualificação do Leiria Gold Challenge na sexta-feira, o vencedor da edição 2023, voltou a vencer apesar de um contratempo numa das magas em que o Hyundai teve um princípio de incêndio.

Com o carro de novo ‘au point’, o irlandês que lidera o Campeonato de Portugal de Ralis à entrada da última prova, bateu a antiga estrela do WRC, Mikko Hirvonen, por escassos 0.069s com o espanhol Diego Ruiloba (Citroën C3 Rally2) em terceiro na frente de Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), Hugo Lopes/Magda Oliveira (Citroën C3 Rally2) e Bruno Magalhães (Toyota GR Yaris Rally2).

Boa estreia do já vencedor da Peugeot Rally Cup Portugal, aos comandos de um Rally2, esperando-se que o jovem de Viseu possa no próximo ano, subir para os Rally2, e oferecer aos adeptos mais do mesmo que tem (bem) feito nas duas rodas motrizes.

Classificação

1-Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2), 2:31.189

2-Mikko Hirvonen (Toyota GR Yaris Rally2) +0.069

3-Diego Ruiloba (Citroën C3 Rally2) +0.187

4-Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2) +2.089

5-Hugo Lopes/Magda Oliveira (Citroën C3 Rally2) +2.512

6-Bruno Magalhães (Toyota GR Yaris Rally2) +3.107

7-Pedro Meireles/Carina Barros (Hyundai i20 N Rally2) +6.450

8-Ernesto Cunha (Škoda Fabia Rally2 evo) +6.740

9-António Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16) +14.229

10-António Dias (Citroën DS3 R5) +14.922

11-Paulo Peres (Citroën DS3 R5) +29.763

Desistências

Paulo Caldeira (Škoda Fabia Rally2 evo)