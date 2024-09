Kris Meeke domina primeiro dia do Leiria Gold Challenge

A ação retorna à pista do Leiria Sobre Rodas pelas 14h30 e 17h00, com a realização das decisivas mangas de qualificação.

A 11.ª edição do Leiria Sobre Rodas está a ser um sucesso e a prova máxima deste facto a quantidade de público que embelezou os dois primeiros dias de evento. No que toca à parte desportiva, Kris Meeke (Hyundai i20N Rally2) dominou o primeiro dia cronometrado, liderando a tabela classificativa nas duas mangas de qualificação. Mais tarde, já noite dentro, o britânico voltou a bater a concorrência, vencendo a primeira manga de qualificação.

Depois de início em festa na sexta-feira, evento acolheu ontem uma multidão para assistir aos treinos e primeira manga de qualificação do Leiria Gold Challenge. O vencedor da edição 2023 da prova dinamizada a par do Leiria Sobre Rodas, voltou a mostrar o seu talento na pista desenhada por Pedro Matos Chaves.

