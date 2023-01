Kevin Saraiva: piloto, futuro engenheiro mecânico, ganhou prémio honorário no IoT Challenge | AutoSport

Kevin Saraiva é um jovem piloto que sonha em despontar no automobilismo. Aos 17 anos, em 2022, correu como piloto da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup nos Açores, mas depois não prosseguiu na competição, disputando durante o ano alguns ralis com o Toyota Yaris RZ, Rally Flor do Alentejo/Cidade de Serpa, Rally de Lisboa e Rali de Vila do Bispo e ainda com um Mitsubishi Lancer Evo IV, no Rali Município de Tavira.

Kevin Saraiva é um jovem piloto nascido em Coimbra com dupla nacionalidade (português e estónio), que pretende singrar nos ralis e em 2023 a ideia é disputar o Campeonato de Ralis da Finlândia e da Estónia, e ainda ter presenças pontuais no Campeonato de Portugal de Ralis.

O seu sonho é atingir o mais alto nível nos ralis, mas também terminar a sua graduação em engenharia mecânica. E foi nesse contexto, que participou no IoT Challenge 2022, iniciativa que premiou projetos que fazem uso da conectividade 5G, um concurso promovido pela Altice Portugal que desafia empresas e startups a encontrar as melhores soluções de IoT, a ‘Internet das Coisas’ para os mais diversos efeitos.

E a solução da KRS (Kevin Reimann Saraiva Team) ganhou o prémio honorário com a solução 5G Stream Live, que faz aquisição instantânea de imagem e dados técnicos dos carros, possibilitando, entre outros cenários, a atuação remota e automática em tempo real em caso de emergência.

A KRS, de Kevin Saraiva e do seu irmão Kristian Saraiva, desenvolve aplicações de desporto motorizado e Open Source para ajudar a aumentar o desempenho e as competências dos jovens pilotos.

A aplicação que ganhou o prémio honorário com a solução 5G Stream Live tem várias utilizações, pois permite, por exemplo, live streaming a partir do smartphone e inclui uma câmara que recolhe vídeo e telemetria do carro remotamente e isto pode ajudar os pilotos a melhorar a sua pilotagem, analisando vídeo e telemetria em paralelo.

A solução usa a capacidade 5G para transmitir a imagem e dados do carro para uma plataforma na internet. O objetivo final do projeto é desenvolver e testar esta tecnologia para que se possa desenvolver produtos.