José Pedro Fontes: “Quanto maior o desporto, mais sucesso terá quem for competente” | AutoSport

José Pedro Fontes dispensa apresentações. Com 30 anos de carreira no desporto automóvel, é um dos nomes mais respeitados a nível nacional por tudo o que conquistou nos circuitos e ralis. O seu talento ao volante fê-lo voar alto e colecionar campeonatos e um currículo invejável. Mas quem se habitua a vencer, inevitavelmente quer mais e Fontes tratou de levar a sua veia vencedora para o outro lado das corridas. A Sports&You é a imagem dos seus timoneiros. Nesta nova corrida, Zé Pedro junta-se a Abel Fernandes, outro nome incontornável das competições em Portugal e juntos lideram o projeto da Sports&you no terreno, cada um nas suas áreas. A ambição da equipa está sempre presente, a vontade de vencer é inesgotável e os sucessos vão sendo cada vez maiores. Fontes tem a responsabilidade comercial de guiar uma empresa de créditos firmados, com uma posição sólida a nível nacional e internacional e que quer continuar a crescer.

Na apresentação da época 5 da Peugeot Rally Cup Ibérica, Fontes mostrou-se satisfeito pelo nível que a competição atingiu, realçando os pontos forte do troféu, que se tornou referência no lançamento de jovens talentos Ibéricos:

“Alguém que é ambicioso quer sempre mais e quer sempre aumentar o nível. Acho que conseguimos algo importante, que foi criar o primeiro verdadeiro campeonato Iberico, o que antes da Peugeot Rally Cup Ibérica nunca se tinha conseguido de facto. Alguns dos maiores talentos dos dois países passaram pelo nosso troféu. Do lado português, vimos talentos como o Diogo Gago e o Pedro Antunes. Do lado espanhol, Jan Solans, Dani Berdomas Robert Blach, Alejandro Cachón , são exemplos outros exemplos dessa qualidade. Estamos a conseguir consolidar a nossa posição como referência nos troféus monomarca, que abrem as portas para algo maior. Com o Pedro Antunes viabilizamos um projeto importante de Rally2, o Alejandro Cachón é agora piloto oficial em Espanha, com um programa muito completo. Damos 23 mil euros em prémios por rali, fazemos um calendário equilibrado com seis provas, o que nos parece um número razoável, apoiamos também as equipas, que são o pilar do nosso negócio e os nossos maiores parceiros. Apoiamos os pilotos para darem o salto para uma realidade competitiva superior, que é um programa num Rally2 ou uma época no europeu de Rally4, para quem tiver ambições internacionais. Somos a única competição que oferece estas valias todas e o passo seguinte.

Temos assistido à criação de outros troféus monomarca, o que Fontes vê com satisfação, pois o piloto / empresário acredita que um desporto forte beneficia todos:

“É importante que as marcas se associem ao desporto e, como tal, é importante que mais marcas apareçam. É muito importante que cada competição ocupe o seu lugar e que se complementem. Da nossa parte há total abertura para falar com todos os agentes envolvidos no desporto, para nos ajudarmos mutuamente e fico contente que apareçam mais competições pois isso ajuda o desporto. Quanto maior o desporto, mais sucesso terá quem for competente. Eu acredito no mérito, na competência e o que eu quero é um desporto cada vez mais forte para que empresas como a nossa possam crescer”.