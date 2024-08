Jos Verstappen vai estrear-se nos ralis históricos

Jos Verstappen vai competir no icónico Tour de Corse Historique na Córsega, em outubro, aos comandos de um Porsche 911 Carrera 3.0 RS de 1974. Será a estreia do pai do Campeão do Mundo de Fórmula 1 nos ralis históricos.

O holandês de 52 anos escolheu a Córsega para disputar o seu primeiro rali histórico ao volante de um Porsche 911 Carrera 3.0 RS de 1974. Outros pilotos famosos alinharão no início da 24ª edição, que se realizará de 5 a 12 de outubro de 2024.

Figura incontornável dos paddocks da Fórmula 1 desde os anos 90, primeiro como piloto e depois ao lado do seu filho Max, Jos Verstappen vai apoiar-se na sua já sólida experiência nos ralis ‘modernos’, tendo disputado todas as provas do Campeonato da Bélgica desde 2022, onde já conta com seis vitórias.

“Ele ainda não tem o sentido de terreno de um puro especialista na disciplina para antecipar as mudanças de aderência nos troços”, confessa o seu copiloto Renaud Jamoul. Por outro lado, conservou do circuito uma sensibilidade excecional à travagem. Carrega com muita força no pedal até bloquear, depois liberta-o gradualmente, como um ABS”.

É bom que assim seja, porque não haverá ajudas eletrónicas no Porsche 911 Carrera 3.0 RS de 1974 que ele vai conduzir na Córsega. O Jos é da geração das caixas de velocidades H, pelo que o manuseamento de um carro antigo não é um problema para ele, ao contrário dos atuais pilotos de F1″, explica o ‘coach’ Romain Joffroy, que organizou uma sessão de testes para o seu novo piloto em maio.”

Recorde-se que nascido em 1973, Johannes Verstappen começou a sua carreira no karting aos 8 anos de idade e foi subindo na hierarquia até assinar com a prestigiada equipa Benetton como piloto de testes para a temporada de F1 de 1994 e, finalmente, como piloto regular para substituir o finlandês JJ Lehto, que se lesionou durante os testes de inverno.

Nesta equipa dedicada a Michael Schumacher, o homem já apelidado de “Jos the Boss” pelos seus fãs terminou no pódio duas vezes (Hungria e Bélgica), embora o seu empregador tenha considerado estes desempenhos insuficientes.

Passou depois por equipas mais modestas (Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows, Minardi) antes de regressar às corridas de resistência, disciplina em que obteve uma vitória na classe (LMP2) nas 24 Horas de Le Mans de 2008. Acima de tudo, dedica agora uma grande parte da sua vida a acompanhar a carreira do seu filho Max, com o sucesso que lhe é tão conhecido.

FOTO www.tourdecorse-historique.fr