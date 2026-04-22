Jos Verstappen: “Acho os ralis muito mais divertidos do que a Fórmula 1”

Jos Verstappen, antigo piloto de Fórmula 1 e pai do campeão mundial Max Verstappen, revelou que os ralis se tornaram na sua principal paixão no desporto motorizado. Em declarações ao Podcast neerlandês Formule 1 BOC Praat, o piloto assumiu que teria começado nesta disciplina dez anos mais cedo se pudesse recomeçar a sua carreira desportiva.

De espetador a competidor: uma paixão construída na ‘terra’

A ligação de Jos Verstappen aos ralis começou há cerca de cinco anos, por via de um convite para participar numa especial. “Fiquei tão impressionado, tão entusiasmado, que continuei”, afirmou. Desde então, Verstappen, que compete sob a bandeira da Verstappen Racing num Skoda Rally2, tem um calendário que chega a contemplar 15 fins de semana de corrida por época.

A experiência foi construída a partir do zero. “Fui um rookie, ainda estou na base. A maioria das pessoas que andam à frente corre há muito mais tempo do que eu”, reconheceu o piloto. A principal adaptação exigida foi a passagem de uma lógica de circuito, onde tudo é previsível, para a imprevisibilidade das estradas dos ralis. “É muito difícil chegar do nada a um limite. A especial muda. Enquanto fazemos as notas, pode aparecer um trator com areia e tudo fica diferente do que escrevemos.”

O copiloto: um parceiro de confiança, uma língua própria

Verstappen falou com detalhe sobre a relação com o copiloto, descrevendo-a como uma das variáveis mais exigentes da modalidade. “No início não gostei muito de ouvir, e ele estava constantemente a falar para me dizer para onde ir.” O entendimento foi construído com o tempo e a acumulação de corridas. “Com o tempo desenvolvemos a nossa própria linguagem, as nossas próprias palavras. Cada vez mais alargada, cada vez melhor.”

A relação evoluiu ao ponto de os dois falarem diariamente, mesmo fora dos fins de semana de prova. “Posso dizer que nos tornamos amigos. Não o conhecia antes de começarmos a trabalhar juntos, e a ligação criou-se após o primeiro rally.” Sobre a questão de autoridade dentro do carro, Verstappen foi direto: “Acabo por fazer o que tenho de fazer, mas é ele que diz o que fazer. E nas escolhas de pneus, vou à experiência dele, que é muito maior do que a minha.”

Preferências, projetos e os limites da idade

No que respeita à superfície, Verstappen admite uma preferência pelo asfalto — “pouco surpreendente”, reconhece — embora já tenha competido em terra, neve e estrada africana. As provas fora do comum marcam-no de forma particular: o ‘Rally With No Name’, disputado com um Porsche histórico na neve, e o East African Rally no Quénia, onde a dupla chegou a cruzar-se com elefantes em pista aberta ao tráfego. “Com 180 km/h passamos por elefantes. E se um está na estrada, temos mesmo de travar a fundo, porque aqui não se sai facilmente para o lado.”

Questionado sobre a possibilidade de participar numa prova do WRC, Verstappen rejeitou o projeto com um argumento de natureza prática: “Não gosto dos reconhecimentos. São três dias a conduzir mais de 1000 km numa estrada normal e ao fim de um dia de rally tenho a cabeça quase cheia.” Ainda assim, deixou uma ambição na ‘bucket list’: “Gostaria de experimentar o Toyota WRC1. Seria bonito, se surgir a oportunidade.”

“Prefiro fazer isto a conduzir outra vez na Fórmula 1”

A pergunta sobre qual das duas disciplinas prefere teve uma resposta sem hesitação: “Agora prefiro isto. Não sinto falta da Fórmula 1, nem de dar apenas algumas voltas num carro desses. Fiz isso, foi bonito, e ficou encerrado.” Verstappen garantiu ainda que teria querido começar nos ralis aos 39 anos e não aos 49, e que pretende continuar competitivo no campeonato belga enquanto o conseguir, com os 60 anos como linha de horizonte natural.

Sobre a possibilidade de a filha Victoria querer um dia seguir a mesma disciplina, Verstappen foi cauteloso mas aberto: “Não posso decidir por ela, mas poderia certamente ajudar. Andar de bicicleta numa cidade movimentada também é perigoso. Se se lidar com isto com inteligência, excluem-se muitos riscos.”

FOTOS World Red Bull Content Pool