Jorge de Bagration: Sua Alteza Real da Geórgia

Jorge de Bagration foi, até à sua morte em 2008, a cabeça da família real da Geórgia. Herdeiro de um trono inexistente, estabeleceu fora do seu país um firme estatuto enquanto piloto. Nasceu em Itália, num ramo exilado da família real, que depois se estabeleceu-se em Espanha, país de que é cidadão. Apesar de hoje ser herdeiro da coroa, não pertence ao ramo mais arcaico de realeza georgiana. A sua carreira desportiva, toda ela cumprida em Espanha, iniciou-se em 1959, tinha o príncipezinho tenros 15 anos. Começou, está claro, pelas duas rodas e, desde 1963, espraiou-se pelos carros, correndo em diversas competições. Na verdade, sem dificuldades financeiras e sem correr para enriquecer, Jorge de Bagration participava nas provas para simplesmente se divertir. Por isso, não estranha vê-lo, em 1968, alinhar em diversas etapas do Europeu de F2, onde não conseguiu grandes resultados, sendo a melhor posição um sexto lugar em

Jarama. Isso, contudo, não o impediu de sonhar com a F1.

Jorge Bagration of Mukhrani

Com um Lola T100, tentou participar no GP de Espanha de 1968, mas a sua inscrição foi recusada, porque o carro não ficou pronto a tempo. Bagration ainda tentou a sorte no escalão máximo em 1974, de novo em Espanha.

Desta feita, foram circunstâncias pouco claras que o impediram de participar na prova com um Surtees TS16 – incluído numa primeira lista de inscritos, na segunda, provocada pela demissão à última da hora do responsável da Federação espanhola, o seu nome já não constava. Piloto eclético, foi um dos principais animadores nas corridas de Sport e nos ralis, abandonando a competição em 1982, sempre com excelentes resultados. Jorge de Bagration visitou pela primeira vez a Geórgia em 1995, para enterrar em solo pátrio as cinzas dos seus progenitores.