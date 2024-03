Joaquim Santos, o ‘penafidelense voador’! | AutoSport

No mundo lusitano dos ralis é, para muitos, o melhor de sempre.

Para a esmagadora maioria, o mais espetacular.

Para a totalidade de quem ama a modalidade, uma figura incontornável.

De seu nome Joaquim Coelho da Rocha Santos, nasceu, cresceu e vive em Penafiel o piloto que se tornou um ícone dos anos 80 e 90 do século passado, sendo sempre acarinhado de forma plena por todas as gerações que têm na modalidade o seu desporto de eleição.

Os ralis foram sempre o seu palco por excelência, mas brilhou em outras paragens, desde a velocidade ao autocross, passando pelo ralicross, provando à saciedade porque é o ídolo das multidões.

A sua condução exuberante na velocidade e no espetáculo, o seu virtuosismo que lhe permitiu sempre “espremer todo o sumo” dos carros que pilotou, a sua veia vencedora, tornaram-no um fora de série.

Estreou-se nos ralis em 1976 e chegou à sua primeira vitória em 1979, no Rali James/Póvoa do Varzim, aos comandos de um Opel Kadett GTE, sendo navegado por Albino Tristão.

Mas seria integrado na equipa Diabolique e tendo a seu lado como navegador o “patrão” Miguel Oliveira, que Joaquim Santos escreveria as páginas mais douradas da sua carreira.

Com o famoso Ford Escort RS 1800 como cabeça de cartaz, mas incluindo ainda no naipe de carros o brutal Ford RS200, o Ford Escort XR3i, o Ford Sierra Cosworth e o Ford Sierra Cosworth 4×4, Joaquim Santos e Miguel Oliveira venceram três títulos nacionais e colocaram no seu bornal inúmeros vitórias nas provas disputadas.

Com o fim da equipa, Joaquim Santos teria ainda tempo para conquistar mais um título, desta feita aos comandos do Toyota Celica 4WD da equipa oficial da Salvador Caetano, tendo como copiloto Carlos Magalhães.

Aos 4 títulos nacionais absolutos, junta um recorde de vitórias em ralis do campeonato nacional que parece muito difícil de vir a ser batido: 46.

O seu palmarés vinca aquilo que foi uma carreira sempre em alta rotação e com um único foco: ganhar!

Joaquim Santos tem com mérito total um lugar no Olimpo do Desporto Motorizado Português.

Morreu hoje, aos 71 anos. A 18 de março de 2024, desaparece um dos maiores nomes do automobilismo português. Joaquim Santos, nascido a 9 de junho de 1952, deixa um enorme legado de conquistas e um vazio imenso no mundo dos ralis.