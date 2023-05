João Silva no FPAK Júnior Team 2023: “É um momento crucial na minha carreira, estou muito motivado” | AutoSport

João Silva apresentou os seus planos nos ralis, que este ano passam pela disputa do FPAK Junior Team 2023, o troféu instituído pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting para fomentar a incentivar os jovens pilotos nos ralis.

Nascido em Vila Nova de Famalicão, e há muito com uma grande paixão pelo desporto motorizado, para além duma determinação inabalável, João Silva está pronto para demonstrar as suas habilidades ao volante do Kia Picanto. Com o apoio da experiente estrutura lusa, CRN Competition, o piloto está ansioso para enfrentar este desafio com o objetivo de evoluir, e vencer.

O FPAK Júnior Team ‘deu’ em 2022 bons valores aos ralis nacionais e vai continuar a fazê-lo este ano, pois foi das competições mais disputadas do desporto automóvel, tendo toda essa competitividade ficado demonstrada na temporada de estreia onde o vencedor se decidiu apenas na derradeira prova. É uma oportunidade para os jovens talentos mostrarem seu potencial e conquistar seu lugar no mundo dos ralis: “Estou honrado por ter a oportunidade de fazer parte desta competição de prestígio. É um momento crucial na minha carreira como piloto de ralis, e estou muito motivado para encarar este desafio, que me vai dar a oportunidade de evoluir e espero conseguir obter bons resultados. Quero deixar o meu agradecimento a todos os que nos apoiam, os nossos fãs e parceiros que tornam possível continuar a lutar por este sonho” disse o piloto.

A primeira prova do troféu terá lugar em Castelo Branco a 30 Junho e 1 Julho.