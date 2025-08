João Silva e as perspetivas na luta pelo Rali da Madeira: confiante Q.B..”

João Silva, um dos principais candidatos à vitória no Rali Vinho Madeira, fez um balanço do seu desempenho até ao momento, expressando um misto de surpresa e confiança, apesar de reconhecer o árduo trabalho que ainda tem pela frente. O piloto madeirense, ao volante do seu Toyota GR Yaris Rally2, tem demonstrado um andamento notável, consolidando o seu potencial na prova.

Questionado sobre a possibilidade de concretizar o sonho de vencer o Rali da Madeira, João Silva afirmou: “Sim, sim, foi um bom dia de rali, de certa forma surpreendente, porque, apesar de termos trabalhado para isso, não sabíamos se teria este efeito e acabou por ter logo, desde o início.” O piloto recordou a jornada: “Chegámos a passar pela liderança, mas caímos para o segundo lugar. Contudo, temos feito sempre o melhor, das seis classificativas, vencemos três. Infelizmente, houve uma em que perdemos mais tempo, e isso é que aumentou realmente a diferença para o primeiro, para o Diego Ruiloba.”

Silva abordou a exigência do percurso e a sua experiência em troços desafiantes: “Faz parte; é um troço exigente, um troço que também tem sido complicado para mim em diversos Ralis da Madeira, e quase que passar por ele já é satisfatório.” Com os olhos postos no dia decisivo, o piloto mantém a esperança: “E pronto, amanhã temos um dia exigente, acho que fica outra vez tudo em aberto. Os seis segundos são uma margem possível de recuperar, mas, ao mesmo tempo, difíceis. Vamos mais uma vez concentrar-nos no nosso trabalho, porque creio que, se acertarmos nas nossas escolhas e fizermos um bom trabalho de afinação e condução, a vitória virá naturalmente. Estou confiante q.b.”

Sobre a sua perspetiva em relação à luta pela vitória, João Silva salientou a imprevisibilidade da competição: “Este foi o primeiro dia, amanhã é outro dia em que começa mais um rali. Todos podem, durante a noite e agora na assistência, descobrir algo novo, adaptar-se. Podem mudar algo que, efetivamente, não os estava a ajudar. Por isso, alguma contenção da minha parte e esperar para ver.”

As palavras de João Silva refletem a intensidade e o dinamismo do Rali da Madeira, onde a estratégia e a capacidade de adaptação são tão cruciais quanto a velocidade pura. A expectativa para o último dia é alta, com a promessa de uma batalha renhida pela vitória.

FOTO AIFA