João Silva: adaptação e ambição no Rali da Madeira

João Silva, um dos talentos madeirensess, prepara-se para o Rali da Madeira com a ambição de discutir os primeiros lugares, apesar de ainda se encontrar numa fase de adaptação ao seu novo Toyota GR Yaris Rally2, estreado na prova anterior.

Com uma lista de inscritos forte e o objetivo de encontrar a simbiose perfeita com a sua nova máquina, Silva procura equilibrar a luta pela vitória com a estratégia para o campeonato regional, mantendo a confiança num bom desempenho na sua prova.

João Silva participa no Rali da Madeira ao volante do seu Toyota GR Yaris Rally2, uma viatura que ainda se encontra em fase de adaptação, tendo sido estreada na prova anterior. O piloto madeirense expressa o desejo de “fazer uma boa prova e discutir os primeiros lugares”, ambicionando inclusive “voltar a lutar pela vitória”. Contudo, Silva reconhece que não se encontra no “pico de forma” devido a este processo de entrosamento com o novo carro.

Para superar este desafio, a equipa tem agendados dois dias de testes, cruciais para “entrosar” o piloto com a viatura e acertar a sua afinação. João Silva admite ser “aquele que menos conhece o carro à partida”, o que realça a importância desta fase de preparação. Apesar da necessidade de adaptação, o piloto mantém a confiança em poder discutir os primeiros lugares.

A estratégia de João Silva para o Rali da Madeira passa por um equilíbrio entre a luta pelos lugares cimeiros e a gestão do seu campeonato regional. Com uma lista de inscritos “bastante boa”, que inclui “muitos pilotos de referência”, Silva entende que “não podemos embarcar no tudo ou nada” e que são “muitos a poder vencer”. A sua confiança para a prova permanece intacta, salientando que “vão existir muitas frentes envolvidas na procura de bons resultados e não é possível fazer previsões em relação a favoritos”.

A trajetória de João Silva no Mundo dos Ralis

Com 37 anos de idade, João Silva deu os seus primeiros passos no mundo dos ralis em 2007, ao volante de um Toyota Yaris. Ao longo da sua carreira, o piloto, navegado por Luís Rodrigues, demonstrou uma notável evolução, competindo durante muitos anos com viaturas de tração dianteira. Em 2012, teve a oportunidade de participar na WRC Academy com um Ford Fiesta R2, uma experiência que contribuiu para o seu desenvolvimento.

O seu palmarés inclui os títulos de campeão madeirense júnior em 2009 e 2010, e de duas rodas motrizes em 2023, este último conquistado com um Peugeot 208 Rally4. A sua primeira vitória à geral foi alcançada em 2017, com um Citroën DS3 R5. Em 2025, ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo, venceu o Rali do Marítimo e ocupa atualmente a segunda posição no campeonato regional, demonstrando a sua consistência e competitividade antes de abraçar o novo desafio com o Toyota GR Yaris Rally2.

A experiência acumulada por João Silva em diferentes categorias e com diversas viaturas confere-lhe uma base sólida para enfrentar os desafios do Rali da Madeira, mesmo numa fase de adaptação ao seu novo carro. A sua determinação em discutir os primeiros lugares, aliada a uma preparação cuidada, fará dele um dos nomes a seguir de perto nesta edição da prova.

FOTO Facebook FPAK