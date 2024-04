João Serrão: “quero muito entrar no Top 10 que me anda a fugir no Rali das Camélias!”

A dupla formada por João Serrão e Joaquim Serrão vão alinhar no Bilstein Rallye das Camélias 2024 aos comandos de um Peugeot 106 Rallye. Terminar a prova e lutar pelos lugares cimeiros na geral, no grupo e na classe, são os objetivos traçados.

João e Joaquim, filho e pai, apostam no seu habitual Peugeot para enfrentar nova desafiante participação nas Camélias, prova “da casa” e onde o piloto iniciou a sua carreira desportiva:

“Foi a prova que eu me estreei em 2021 e, por isso mesmo, será sempre muito especial. Não posso deixar de agradecer pelo carinho recebido todos os anos nas Camélias”, realça João Serrão.

A dupla preparou o rali com o foco em “fazer um bom trabalho de casa e trabalhar ao máximo as notas para que tudo bata certo a primeira. As minhas expectativas são sempre boas, gosto do rali, gosto dos troços. Quero muito entrar no top 10 que me anda a fugir nas Camélias!”.

A montada é a mesma: “continuamos com o nosso Peugeot 106 Rallye S2, com os seus modestos 130cv e caixa curto sem autoblocante, que nos tem dado muitas alegrias. A preparação do carro está nas mãos da equipa Paporra Sport, com o João Santos a fazer um ótimo trabalho na revisão e preparação para iniciarmos a época de 2024 com o pé direito”.

João Serrão não deixou de salientar a presença “ao meu lado do meu pai, Joaquim Serrão. É um prazer enorme e já mostramos sermos uma dupla vencedora!”.

A edição 2024 do Rali das Camélias tem um percurso competitivo todo disputado no sábado, dia 13 de abril. A seção matinal contempla uma passagem pelas especiais de Cascais (11,48km) e Mafra (10,35 km). A seção da tarde é a mais longo e inclui uma dupla passagem pelas especiais da Tapada Nacional (15,10 km) e de Sintra (9,68 km), antes do epílogo da prova decorrer no Palácio Nacional de Sintra.