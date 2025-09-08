João Rodrigues imparável: segunda vitória consecutiva no Clio Trophy Portugal

João Rodrigues e Bruno Carvalho conquistaram a sua segunda vitória consecutiva na edição de 2025 do Clio Trophy Portugal. À semelhança da prova de abertura, o Rali Constálica Viseu Dão Lafões, a dupla de Mafra demonstrou um domínio quase absoluto, sendo a mais rápida em todas as classificativas, exceto uma. A iniciativa promovida pela Renault Portugal regressa dentro de duas semanas, com a disputa do Rali da Água Transfronteiriço Eurocidade Chaves-Verín.

Rodrigues e o desafio dos apoios

Apesar de duas vitórias incontestáveis, João Rodrigues revelou que a sua participação na próxima prova do troféu ainda não está totalmente assegurada, dependendo da angariação de apoios. “Ainda não reunimos os apoios suficientes para fazer toda a temporada”, confessou João Rodrigues. “Até lá, resta-nos mostrar que podemos ser (muito) competitivos e foi isso que voltámos a fazer este fim de semana.

Entrámos muito fortes e determinados em sermos os mais rápidos. Conseguimos uma boa vantagem e, na manhã de domingo, disputada com condições atmosféricas bastante difíceis, não fazia sentido continuarmos a andar no mesmo ritmo. Passámos a gerir e concretizámos o objetivo: conquistar mais uma vitória. Estamos muito felizes e agora vamos continuar a trabalhar para arranjar mais apoios.”

Destaques do pódio: ‘Pereiras’ e Caetano brilham

Em dia de aniversário, com uma atuação em crescendo, a dupla Tiago Pereira e Fernando Pereira vingou o desempenho menos conseguido no rali de abertura do calendário, alcançando um excelente segundo lugar. “Muito melhor do que em Castelo Branco e em bom plano na chuva”, resumiu o jovem piloto. “Estamos satisfeitos e mais confiantes para as próximas provas, embora conscientes de que ainda falta qualquer coisa para andar ao nível do João (Rodrigues). Mas não estamos resignados e, em Chaves, tudo vamos fazer para andarmos mais perto.”

Após o segundo lugar na prova inaugural da temporada, Luís Caetano e David Monteiro foram os terceiros classificados, num pódio que marca o terceiro consecutivo na carreira do jovem piloto na competição da Renault Portugal. O piloto de Leiria sublinhou: “Ao contrário do dia de sábado, no domingo, entrei no rali com um bom ritmo, adaptando-me bem às difíceis condições atmosféricas. Estou satisfeito pela recuperação, mas tenho de continuar a trabalhar para reduzir a diferença para o João (Rodrigues) nas próximas provas.”

Outros concorrentes e incidentes marcantes

Carlos Marreiros Jr. e Ricardo Barreto terminaram em quarto lugar. O jovem algarvio reconheceu, com humildade: “O problema fui eu. O quarto lugar é um bom resultado, mas nunca tive a confiança para andar ao nível que desejava. Tenho a consciência que tenho de trabalhar de forma diferente para as próximas provas. Há muita coisa para corrigir, mas sei que posso fazer muito melhor.”

As irmãs Filipa e Mariana Tintim, que haviam alcançado um positivo quinto lugar na prova de abertura da temporada, foram forçadas a desistir na oitava classificativa do Rali Constálica Viseu Dão Lafões, na sequência de um despiste. “Foi pena, mas faz parte do processo de aprendizagem. Continuamos motivadas em fazer melhor, mas temos de arranjar tempo para preparar melhor as provas”, sublinhou Filipa.

Pedro Pereira Jr., em tempo de regresso ao Clio Trophy Portugal, também foi obrigado a desistir na sequência de uma saída de estrada, quando estava na luta pelo derradeiro lugar do pódio.

Próxima etapa e classificações

O Clio Trophy Portugal regressa nos dias 20 e 21 de setembro, com a disputa do Rali da Água Transfronteiriço Eurocidade Chaves-Verín.

Classificação Final do Rali:

João Rodrigues/Bruno Carvalho, 58m20,8s

Tiago Pereira/Fernando Pereira, a 56,9s

Luís Caetano/David Monteiro, a 1m39,8s

Carlos Marreiros/Ricardo Barreto, a 3m42,0s

Classificação do Clio Trophy Portugal (Após Duas Provas):

João Rodrigues, 56 pontos

Luís Caetano, 33 pontos

Tiago Pereira, 24 pontos

Carlos Marreiros, 20 pontos

Paulo Santos, 15 pontos

Miguel Abrantes, 12 pontos

Filipa Tintim, 10 pontos